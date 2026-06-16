Un nouveau pavillon pour le Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Camp musical du Saguenay–Lac-Saint-Jean, situé à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, vient d’inaugurer la fin des travaux d’un tout nouveau bâtiment, fruit de quatre années de travail.

Construit pour remplacer l’ancien pavillon Kirouac, devenu désuet au fil du temps, le nouvel édifice comprend une grande salle pouvant accueillir un orchestre, mais aussi des cours de danse et des classes de maîtres, rapporte Radio-Canada. Plusieurs salles de pratique sont également aménagées pour les élèves, en plus d’une cuisine et des salles de bain.

Ce nouveau pavillon ouvre la porte à une transformation des activités du Camp musical alors que les installations permettent désormais de proposer une programmation à longueur d’année. De plus, le bâtiment sera accessible à la population de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix et des environs, qui pourra en faire la location pour divers événements et activités.

Le projet, évalué à un million de dollars, a été rendu possible grâce à plusieurs partenaires. Le gouvernement du Québec a assumé 80 % des coûts, tandis que le reste du financement provient de commanditaires privés et de dons du public.