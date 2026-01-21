Ottawa lance des consultations sur le soutien au secteur agricole

Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, Heath MacDonald, a tenu une première table ronde hier avec des intervenants de l’industrie afin de marquer le lancement officiel des consultations entourant le prochain cadre stratégique (PCS) pour l’agriculture, qui couvrira la période 2028‑2033.

Ce nouveau cadre succédera au Partenariat canadien pour une agriculture durable (PCA durable) 2023‑2028, l’actuel mécanisme de collaboration entre Ottawa, les provinces et les territoires pour soutenir l’industrie agricole et agroalimentaire.

Lors de cette première rencontre, le ministre MacDonald a échangé avec des représentants du secteur. Les discussions ont porté sur les possibilités ainsi que sur les défis émergents et ceux qui marquent déjà l’industrie canadienne.

« Le secteur canadien de l'agriculture et de l'agroalimentaire est un pilier de notre économie et de notre sécurité alimentaire. », a déclaré le ministre MacDonald à l’issue de la rencontre. « Nous sommes déterminés à travailler directement avec les agriculteurs, les producteurs, les transformateurs et nos partenaires afin de leur offrir un soutien qui correspond à leur réalité, qui répond aux nouveaux défis et qui positionne le secteur comme un chef de file mondial pour assurer sa réussite à long terme. », a-t-il ajouté.

Le ministre mènera, au cours des prochains mois, une série de tables rondes supplémentaires à travers le pays afin de rencontrer notamment des associations régionales, des producteurs, des transformateurs ainsi que des représentants des communautés autochtones.

En parallèle, Agriculture et Agroalimentaire Canada organisera des consultations nationales en ligne sur la page Web du PCS pour recueillir les commentaires de la population canadienne.