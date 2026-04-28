Les projets de rénovation persistent malgré l’incertitude économique

Alors que la saison des rénovations s’amorce dans un contexte d’instabilité économique et de pressions accrues sur le budget des ménages, les propriétaires québécois n’abandonnent pas leurs projets.

Selon les résultats de la cinquième édition de l’enquête sur les intentions de rénovation au Québec réalisée par l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), 64 % des propriétaires prévoient entreprendre des travaux au cours des trois prochaines années, un niveau comparable à celui observé en 2025.

« Les Québécois et Québécoises ne renoncent pas à leurs projets : ils s'adaptent. La rénovation s'impose plus que jamais comme une solution pour améliorer leur milieu de vie sans passer par l'achat d'une nouvelle propriété », souligne l’APCHQ.

La conjoncture économique incite toutefois davantage à la retenue. Ainsi, près d’un propriétaire sur deux cite un budget insuffisant comme principal frein (49 %) aux projets de rénovation, suivi par le prix des matériaux (27 %) et l’incertitude économique (26 %).

Malgré ces contraintes, la nature des projets envisagés demeure stable. Les rénovations intérieures continuent de dominer largement avec 75 % des projets, devant les travaux extérieurs (48 %). Les agrandissements et conversions, plus coûteux, restent marginaux à 8 %.

Les budgets moyens alloués aux rénovations n’affichent pas de variation notable par rapport à l’an dernier. Les propriétaires prévoient en moyenne consacrer 24 000 $ aux travaux intérieurs, 18 000 $ aux rénovations extérieures et 68 000 $ aux projets d’agrandissement.

Parallèlement, la rénovation durable gagne du terrain. La connaissance des programmes d’aide financière progresse, alors que 66 % des propriétaires disent en connaître au moins un. Signe d’une sensibilité croissante aux enjeux énergétiques, 32 % des répondants se disent prêts à payer plus de 10 % de plus pour des matériaux durables, contre seulement 9 % en 2025.