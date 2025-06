La MRC au coeur du développement local, territorial… et régional!

Contenu commandité

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Restez informé(e) des décisions et projets de votre MRC

Suivez les projets en cours et restez à jour sur les décisions prises pour l'avenir de notre MRC.

• Adoption de la Politique de développement social

• Mention d’un bon coup: La route touristique Tour du lac Saint-Jean

• Motion de sympathies aux familles de M. Roger Lajoie et de M. Gérald Scullion

Pour revoir la dernière séance: https://www.youtube.com/live/0ibApp7K3d8?si=MI1GgpJ5cv6-okqu

Prochain conseil de la MRC: Mardi, 8 juillet à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!



LA MRC, C'EST... MÉTABETCHOUAN–LAC-À-LA-CROIX!

UNE HISTOIRE RICHE, UN AVENIR PROMETTEUR

Née en 1999 de la fusion de Métabetchouan et de Lac-à-la-Croix, cette municipalité est ancrée dans l’histoire depuis 1642, lorsque Jean Dequen a exploré la région. Aujourd'hui, la ville s’étend sur plus de 186 km² et accueille plus de 4 200 habitants.

UN ENVIRONNEMENT NATUREL D'EXCEPTION

Nichée sur les rives du majestueux lac Saint-Jean, Ville de Métabetchouan Lac-à-la-Croix offre un cadre de vie paisible et inspirant. Avec ses forêts, ses champs fertiles, ses lacs et sa mine de quartz, c’est un endroit rêvé pour les amoureux de la nature. Que ce soit pour pêcher, faire de la randonnée ou profiter des paysages, il y en a pour tous les goûts.

UNE COMMUNAUTÉ VIVANTE

Avec ses écoles, ses services communautaires, et une vie sociale dynamique, la ville est le lieu idéal pour les familles, les aînés et les nouveaux arrivants. La ville organise aussi des activités sportives, culturelles et communautaires.

LE SAVIEZ-VOUS?

Métabetchouan–Lac-à-la-Croix ne se contente pas de sa beauté naturelle, elle est aussi un acteur clé de l’agriculture régionale. Entre ses fermes et ses champs, la ville conserve un bel ancrage rural tout en soutenant son développement économique local.

Découvrez-en plus sur Métabetchouan-Lac-à-La-Croix .