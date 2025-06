Une nouvelle vague de fraicheur à découvrir cet été

Contenu commandité

Depuis sa fondation en 2016, la Microbrasserie Riverbend fait rayonner le savoir-faire local au cœur du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Fièrement enracinée dans son territoire et portée par une passion artisanale, l’entreprise s’apprête à franchir une nouvelle étape avec le lancement d’une gamme d’eaux pétillantes locales, rafraîchissantes et audacieusement savoureuses.

Le 4 juillet 2025, de 14 h à 20 h, le public est chaleureusement convié à un rendez-vous estival haut en couleur : l’événement « Découverte du lac », qui se tiendra sur le terre-plein situé près du Mia Pasta de la Place du Pont. Dans une ambiance chaleureuse et familiale, cette journée sera l’occasion de dévoiler les toutes nouvelles eaux pétillantes signées Riverbend. Au programme : dégustations rafraîchissantes des trois eaux pétillantes et quatre bières, bouchées offertes en collaboration avec les commerces locaux, ambiance animée, musique entraînante et activités pour petits et grands. Deux concours viendront pimenter le tout : l’un se déroulera sur place lors de l’événement, et l’autre sur les réseaux sociaux, avec à la clé un généreux panier cadeau rempli de produits locaux. Une atmosphère décontractée, des saveurs éclatantes et une équipe passionnée promettent un moment aussi festif qu’inoubliable.

Trois saveurs seront proposées pour cette grande première : groseille et goyave, mandarine et rhubarbe, ainsi qu’une version naturelle. Fidèle à ses valeurs, la microbrasserie privilégie une production de grande qualité, avec 95 % d’ingrédients issus du Québec, grâce à des collaborations étroites avec des agriculteurs et maraîchers de la région. Une manière originale et légère d’explorer les richesses du terroir.

Derrière cette innovation pétillante se cache la même passion qui a donné naissance à plus de 50 recettes de bières depuis les débuts de la microbrasserie, dont une vingtaine reviennent chaque année pour le plus grand bonheur des amateurs. Fondée par Sébastien et Jean-Philippe Morasse, la brasserie est aujourd’hui menée avec créativité et rigueur par le brasseur Rémi, qui poursuit la mission avec brio.

Installée depuis 2023 dans de nouveaux locaux à la Place du Pont, tout près de l’Exode Café, la Microbrasserie Riverbend peut compter sur une belle équipe de passionnés. Son nom, inspiré du quartier anglophone d’Alma, rend hommage à ses origines, à l’époque où l’on y brassait principalement des bières de style anglais. Aujourd’hui, l’entreprise continue d’évoluer en alliant authenticité, terroir et innovation.

Avec cette nouvelle gamme d’eaux pétillantes, la Microbrasserie Riverbend démontre encore une fois sa capacité à innover tout en demeurant fidèle à ses racines. L’été 2025 s’annonce plus effervescent que jamais !

966, avenue du Pont Sud, Alma

418 758-1519 • microriverbend.com