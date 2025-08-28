Donald Trump revendique la Pointe des Américains à Alma

Dans une annonce inattendue, le Président des États-Unis Donald Trump a déclaré ce matin qu’il revendiquait la Pointe des Américains, un secteur riverain prisé du centre-ville d’Alma. Il prétend que la pointe lui revient de facto, de par son nom « des Américains » et il a déjà imposé des tarifs de 40 % sur l’ensemble des produits jeannois, tarifs qu’il promet d’annuler (ou non) au moment où la pointe lui sera officiellement cédée.

Lors d’une conférence de presse improvisée à « Almar-a-Lago », Trump a affirmé que la parcelle de terrain lui « revenait de droit ».

« C’est dans le nom. Pointe des Américains. Je suis Américain. Je suis le plus grand Américain qui ait existé. Je suis la référence en Américain. Donc c’est à moi. C’est simple, c’est mathématique », a-t-il lancé, logique.

Selon le Président, des documents « très secrets » prouveraient qu’en 1783, un groupe de trappeurs américains aurait brièvement stationné une chaloupe dans la baie, établissant ainsi une souveraineté temporaire sur les lieux.

« J’ai parlé à des historiens, des vrais, pas ceux avec des « études » mais bien ceux que j’ai engagés personnellement. Ils m’ont dit que c’était un fait : la Pointe m’appartient. Mon arrière-arrière-grand-père est même venu pêcher ici en 1876 comme l’indique clairement cette photo » ajoute le Président en brandissant une image modifiée par l’IA.

Questionné sur ce qu’il comptait faire quand il aura récupéré la Pointe, Donald Trump entend entamer la construction d’une petite Trump Tower qui deviendra le quartier général de sa campagne pour faire du Canada le 51e état, et d’un terrain de pratique pour le golf donnant directement sur la rivière, car « drive baby drive ».

« It’s gonna be the greatest Pointe in the world. Everybody will be jealous of my Pointe. It is mine and it’s going to be gorgeous. The best Pointe ever seen. »

MAIRIE ET AUTRES PROJETS

Sourd aux critiques qui fusent depuis l’annonce de ce projet, Donald Trump demeure imperturbable.

« Les gens d ’Alma m’aiment. Ils me veulent comme maire. Ils me supplient. Ils sont contents et m’attendent à bras ouverts » peut-on lire sur son réseau Truth Social. « Le retour de La Pointe-des-Américains dans la constitution américaine n’est que le début de votre remboursement envers moi car j’ai été maltraité par le Canada. J’ai bien l’intention de briguer la mairie aux prochaines élections. D’ailleurs j’aurais gagné lors des dernières élections si ça n’avait pas été truqué » Il a ensuite promis que s’il est élu, les habitants d’Alma seront rebaptisés des « Almaricains ».

Rejoint au Mont-Villa alors qu’il dirigeait ses troupes pour des prises de mesures et élaborations de plans, Trump est revenu à la charge : « Comme Carney ne veut pas me céder le Canada pour en faire le 51e état, on va faire ça à l’ancienne. D’abord la Pointe, ensuite Alma. Ensuite Saguenay, que je compte rebaptiser Saguenebraska, ou Missisaguenay, je n’ai pas encore tranché ».

Après la conférence, Trump a invité l’assemblée à un buffet de poutine au fromage râpé afin de tenter d’amadouer la faune locale qui a répondu peu présente. Interrogé sur ses impressions après avoir goûté pour la première fois à ce mets, il a déclaré : « Je ne pense pas que c’est respectueux d’appeler un tel truc du nom d’un des plus grands dirigeants politiques de tous les temps. »

DÉVERSEMENTS SUSPECTS

En marge de la présence de Donald Trump, plusieurs randonneurs du secteur ont déclaré avoir aperçu des employés fédéraux américains lancer des boites scellées dans la petite décharge. Questionné à ce sujet, Donald Trump répond en rougissant orangeant : « Laissez-moi tranquille avec les Epstein files. Ces documents n’ont jamais existé et je n’ai rien à me reprocher. By the way, c’est vrai qu’il y a 7 femmes pour un homme dans le coin ? »