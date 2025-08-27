Dix-huit athlètes et un club se partagent 35 000 $

Dix-huit athlètes ainsi qu’un club sportif de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est se partageront 35 000 $ cette année grâce à la collecte de fonds annuelle de l’Association des Champions.

L’argent a été remis sous forme de bourses dans le cadre de la 15e édition du Souper des Champions, qui se tenait ce soir à la Cage aux Sports d’Alma.

La pratique des sports pouvant s’avérer coûteuse, l’Association des Champions a pour mission de soutenir financièrement des athlètes locaux de sorte qu’ils puissent continuer de progresser dans leur discipline sans être freinés par leur budget.

Auparavant réservées aux sports individuels, les bourses sont dorénavant ouvertes aux athlètes de sports d’équipe depuis quelques années, rappelle la présidente de l’Association des Champions, Alicia Bouchard. Elle précise toutefois que les bourses continuent de soutenir les sportifs individuellement, et non l’équipe à laquelle ils appartiennent le cas échéant. En somme, ce qui importe pour l’Association des Champions, c’est de donner un coup de pouce aux passionnés qui se distinguent dans la pratique de leur discipline.

Les récipiendaires

Cette année, les Bourses Relève ont été décernées à Dominic Maltais (14 ans) en patinage de vitesse, à Emmaline Duc en aviron, à Léanne Savard (15 ans) en athlétisme et en ski de compétition, à François-Xavier Gobeil (15 ans) en judo, à Juliette Bergeron ( 17 ans) en curling, à Édouard Morin (16 ans) en judo, à Mavrick Lapointe (16 ans) en football, à Clovis Guérin (20 ans) en natation, à Anaëlle Dorval (16 ans) en volleyball, à Grégoire Gagnon (16 ans) en judo ainsi qu’à Noémie Dallais (16 ans) en natation.

Pour ce qui est des Bourses des Champions, elles ont été remises à Allisson Gobeil (20 ans) en natation, à Samuel Bouchard (19 ans) en patinage de vitesse, à Sarah Bergeron (19 ans) en curling, à Tristan Collin (18 ans) en soccer, à Léopol Morin (19 ans) en Judo, à Léo Bouchard (20 ans) en athlétisme/cross-country ainsi qu’à Anne-Sophie Gionest (20 ans) en curling.

Sur les 35 000 $ amassés, 5 000 $ ont été versés au Club karaté Shotokan d’Alma. « Ils [le club] avaient vraiment des besoins et on souhaitait leur donner un gain », explique Alicia Bouchard.

Remontée

Rappelons qu’en raison de la pandémie, l’Association des Champions avait dû interrompre ses activités entre 2020 et 2022. L’organisation tente de remonter la pente depuis. En 2022, année de redémarrage des activités, 25 000 $ ont été récoltés. La cagnotte est ensuite montée à 41 000 $, puis est redescendue à 31 000 $ en 2024.

Bien qu’importantes, ces sommes demeurent en deçà de ce que l’Association a déjà été en mesure de recueillir. Loin de décourager l’Association, cela la poussera seulement à redoubler des efforts au cours des prochaines années, car les besoins et le potentiel, eux, sont bien là.

« Nous avons des candidatures d’une qualité incroyable! Je nous projette dans les années futures, et c’est sûr que ces gens-là vont se rendre plus loin. Donc, nous, on va devoir remplir le moulin d’argent pour donner à ces jeunes-là. C’est encourageant parce que nos partenaires ont vraiment répondu présents cette année! », remarque Alicia Bouchard.

L’Association des Champions récolte des fonds auprès de la communauté entrepreneuriale de Lac-Saint-Jean-Est.