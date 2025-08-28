Un pas de plus vers la fusion d’Hébertville, d’Hébertville-Station et de Saint-Bruno

Les municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station et de Saint-Bruno ont franchi une étape dans le processus de leur fusion cette semaine. Un premier projet de règlement portant sur une demande commune de regroupement entre les municipalités a été entériné à l’occasion d’une séance extraordinaire du conseil de ville d’Hébertville.

Le projet de règlement met d’abord en exergue les divers avantages que tireraient les trois localités advenant leur fusion sous une même municipalité qui porterait le nom d’Hébertville. Ces avantages ont entre autres été identifiés à l’issue d’une étude menée entre mars et juin 2025. La population des trois municipalités a aussi été consultée lors de séances publiques.

Parmi les conclusions de l’étude, il apparaît que sur le plan humain et organisationnel, les ressources municipales des trois villages sont de plus en plus interreliées, et que par conséquent, une fusion permettrait de « structurer des grappes économiques plus fortes et cohérentes » grâce un partage des ressources institutionnalisé, que ce soit dans le domaine agricole, touristique, commercial social ou industriel.

Sur le plan résidentiel, un regroupement des municipalités permettrait de « mieux répondre à la demande croissante pour des logements abordables en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes ».

Toujours selon le texte du projet de règlement, sur le plan administratif, une fusion n’aurait que « peu d’impacts et les services municipaux seraient maintenus au lendemain d’une fusion ». La mise en commun des ressources humaines et matérielles permettrait au contraire « d’optimiser la desserte de services municipaux ».

Avantage financier pour les contribuables

Selon les hypothèses actuelles, une fusion se traduirait par une baisse des taxes pour la plupart des habitations des trois localités, à l'exception des unités de six logements et plus à Hébertville et à Hébertville-Station et des unités commerciales et industrielles d’Hébertville-Station.

C’est que l’économie nette annuelle résultant d’une fusion est estimée à 527 000 $, est-il indiqué dans le projet de règlement. De plus, dans l’éventualité d’une fusion et en vertu du décret de la population de 2025, la nouvelle municipalité serait admissible à une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière au regroupement municipal.

Les municipalités partagent depuis longtemps une forte communauté d’appartenance, forgée à la fois par leur histoire commune, par une situation géographique stratégique et par leur collaboration concrète.

Pas d’élections municipales en 2025

Par ailleurs, la démarche de regroupement implique le report des élections municipales dont le scrutin était normalement prévu pour le 2 novembre prochain.

Si fusion il y a, les premières élections de la nouvelle municipalité se tiendraient le 7 novembre 2027. Le scrutin suivant se tiendrait au même moment que les élections municipales de 2029.