6 862 élèves de retour sur les bancs d’écoles primaires et secondaires

Ce jeudi 28 août sera jour de rentrée scolaire pour 6 862 jeunes du Lac-Saint-Jean qui seront de retour sur les bancs des écoles primaires (4045 élèves) et secondaires (2817 élèves).

Ce nombre est sensiblement le même que celui de l’année scolaire 2023-2024 à quelques élèves près, selon le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (CSSLSJ).

Fait à noter : le Centre de formation professionnelle Alma (CFP Alma) accueillera cependant environ 275 nouveaux élèves dont une trentaine d’élèves internationaux. Ce nombre pourrait augmenter dépendamment de l’acceptation de certaines demandes auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Il s’ajoute aux 38 élèves internationaux déjà aux études au CFP Alma.

Au Centre de formation générale des adultes (CFGA), environ 500 élèves sont attendus en présentiel et l’offre de formation en ligne en partenariat avec Diplomatic est reconduite pour la prochaine année.

En ce qui concerne le personnel et toujours selon le CSSLSJ, les postes d’enseignants seront pourvus presque totalement par du personnel qualifié.

Par contre, dans les services de garde, il reste encore plusieurs postes à combler. Des postes de professionnels sont aussi à pourvoir, tels que conseillère/conseiller pédagogique en mathématiques/science, ainsi que psychoéducatrice/psychoéducateur.

