Culture Almatoise

Contenu commandité

Avec l’arrivée hâtive de l’hiver, les activités de plein air sont déjà commencées au Centre Dorval, lieu emblématique du sport et du plein air dans notre municipalité. Inauguré le 5 février 1983, le chalet de ski de fond Dorval est rapidement devenu un point de rassemblement pour les amateurs de sports d’hiver.

Au fil des années, le Club de ski de fond s’est illustré sur la scène sportive. Le 19 octobre 1986, le centre a eu l’honneur d’accueillir la Fédération canadienne de ski de fond lors du Championnat canadien senior. Quelques années plus tard, le 20 mars 1988, le club soulignait son rôle majeur dans le développement du ski de fond à l’échelle régionale.

L’implication et l’excellence sportive ont été mises à l’honneur le 8 mai 1994, lors d’une soirée honorifique soulignant 20 années de compétition de fondeurs s’étant démarqués aux niveaux régional et provincial.

Aujourd’hui, le Centre Dorval propose une multitude d’activités quatre saisons : ski de fond, fatbike, raquette, escalade, randonnée pédestre et vélo de montagne. Il accueille également les adeptes de sports canins attelés, avec des plages horaires réservées aux membres de la MACQ (Mushers et Athlètes Canins du Québec), qui y pratiquent notamment le skijoëring, la trottinette et le traîneau.

Que ce soit en été ou en hiver, le Centre Dorval, désormais intégré au regroupement du Parc d’une rive à l’autre, est une destination de plein air incontournable pour l’ensemble de la communauté.