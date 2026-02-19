MRChronique

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

- Résolution concernant l’abolition du Programme de l'expérience québécoise (PEQ) et les restrictions au Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET)

- Adoption du Plan Climat

- Adoption du Système alimentaire territorial

Prochain conseil de la MRC : mardi le 10 mars à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

________________________________________________________________________

Appel de projets interculturels ouvert en continu en 2026

Les organismes, institutions et acteurs du milieu qui souhaitent contribuer au rapprochement interculturel sont invités à déposer leur candidature dans le cadre de l’Appel de projets interculturels 2026.

Cet appel vise à soutenir des initiatives favorisant la rencontre, le dialogue et la sensibilisation à la diversité culturelle. Les projets admissibles doivent permettre de créer des ponts entre les membres de la communauté d’accueil et les personnes issues de l’immigration, que ce soit par des activités de rapprochement, des espaces d’échange ou le développement d’outils de sensibilisation.

Le dépôt des projets est possible en tout temps en 2026, et ce, jusqu’à l’épuisement des sommes disponibles. Les modalités complètes, incluant les objectifs du programme, les critères d’admissibilité et les conditions de financement, sont détaillées dans le document officiel joint à l’appel.

___________________________________________________________________________

Programme Accès Loisirs – Bilan de la première édition MRC de Lac-Saint-Jean-Est

La première édition du programme Accès Loisirs, déployée à l’échelle de l’ensemble du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, a connu un succès au-delà des attentes. Une journée d’inscription s’est tenue le 8 janvier, simultanément dans trois points de services situés à Saint-Gédéon, Alma et Saint-Nazaire, afin de faciliter l’accès à la population.

Au total, 195 places de loisirs — physiques, culturelles et scientifiques — ont été offertes, en plus de 77 billets de spectacle. Cette première édition a permis l’inscription de 59 personnes, confirmant la pertinence du programme et l’intérêt marqué de la communauté pour une offre de loisirs accessible et inclusive.

Ces résultats témoignent d’un réel besoin sur le territoire et posent des bases solides pour le déploiement et le développement futur du programme Accès Loisirs au sein de la MRC.