Le cinéma autrement, au coeur d'Alma

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À Alma, il y a une façon bien particulière de voir le monde… sans quitter son siège de cinéma. Depuis plusieurs années, le Ciné-Club Alma a pour mission d’offrir à la population une véritable culture cinématographique, avec des films d’auteur, d’actualité et de partout à travers le monde.

« Notre mission de base, c’est d’offrir de la culture cinématographique à la population d'Alma », explique le président du Ciné-Club Alma, Maxime Harvey. C’est à l’automne et à l’hiver que le ciné-club propose ses deux sessions de 13 films, présentés au cinéma du Complexe Alma, avec deux projections par semaine : le dimanche après- midi et le lundi soir.

La sélection se veut diversifiée : environ quatre films québécois, quelques oeuvres de l’Europe francophone et plusieurs films internationaux sous-titrés. « On découvre des nouveaux réalisateurs, des nouveaux acteurs, des nouvelles cultures. On voyage beaucoup par le cinéma. »

Le choix des films est fait démocratiquement par les sept membres du conseil d’administration. Chacun propose des titres, puis vote. Dix films sont retenus… et trois demeurent des surprises. « Ça nous permet d’ajouter des films plus récents, parfois primés, qui n’étaient pas encore disponibles au moment de faire notre programmation », souligne M. Harvey.

Parmi les oeuvres à venir, L’Agent secret (22 février), un suspense brésilien acclamé à Cannes ; Marche au pays réel (1er-2 mars), un documentaire québécois relatant une expédition de près de 3000 km à travers le territoire ; ou encore Amélie et la métaphysique des tubes (22-23 mars), adaptation animée du roman d’Amélie Nothomb. Sans oublier La

Bugonia avec Emma Stone et On sera heureux de Léa Pool.

Le ciné-club, c’est aussi une expérience. À l’arrivée, les spectateurs reçoivent un feuillet explicatif. Un membre du CA présente le film avant la projection. Et à la sortie, les discussions s’animent. « Il y a toujours des petits groupes qui restent pour échanger. Des fois, ça permet de mieux comprendre un film plus complexe. »

Avec en moyenne 75 abonnés par session, majoritairement fidèles d’année en année, le Ciné-Club Alma a su créer une communauté. Pour 50 $ la session (plus 2 $ par projection), les cinéphiles ont accès à une programmation riche, à environ 6 $ le film. Il est aussi possible

d’acheter des billets à l’unité.

À l’ère des plateformes numériques, le défi est bien réel. « On se bat contre le confort du salon. Mais notre objectif, c’est d’offrir une expérience différente et de faire sortir les gens. » Parce que parfois, la plus belle sortie commence simplement par le générique d’ouverture.

