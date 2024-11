Les Filons se sauvent avec la victoire au 500e match de Pascal Hudon à la barre des Jeannois d’Alma

Les Filons du Cégep de Thedford ont livré une chaude lutte au Jeannois du Collège d’Alma, ce samedi après-midi au Centre Mario-Tremblay. Les visiteurs se sont sauvés avec la une victoire de 4-3 en prolongation, privant l’entraineur des Jeannois, Pascal Hudon, d’un gain à son 500e match derrière le banc almatois.

« C’est un match qui aurait pu aller d’un bord comme de l’autre. La différence s’est faite sur une petite erreur en prolongation. Il y a des séquences dans la partie que j’ai aimée, d’autres que ça été plus difficile. On perdait 3-1et on est revenu dans le match, c’est positif. Le résultat est décevant, on n’a pas mal joué, mais on est capable de mieux que ça. On a fourni un bel effort, et Thedford a bien joué aussi », commente Pascal Hudon après la rencontre.

Les Jeannois ont d’ailleurs dû composer avec un alignement comportant seulement cinq défenseurs, dont trois d’entre eux venaient d’être rappelés de l’équipe en Division 2.

« On a quand même bien fait, mais c’est certain que si on avait eu nos vétérans, ça aurait peut-être changé la donne. J’ai dû utiliser beaucoup plus mes défenseurs vétérans comme Justin Maltais qui a joué plus que 30 minutes dans le match. Peut-être qu’à la fin, si on avait eu plus de vétérans d’habillés, il aurait eu un peu plus d’énergie pour générer des jeux en prolongation. »

Histoire du match

Les Jeannois ont dicté le ton en première période. La troupe de Pascal Hudon a passé la grande majorité du premier engagement en possession de la rondelle, et a limité les attaques adverses.

Ce sont d’ailleurs les Jeannois qui ont ouvert la marque, grâce à un but de Jacob Lavoie. Lors d’un deux contre un, Lavoie a décoché un tir sur le gardien rival, et il a été en mesure de récupérer son propre retour de lancer et de pousser la rondelle au fond du filet.

Les Filons ont toutefois été opportunistes lors de leur seul avantage numérique de la période, Ralph Gagnon a récupéré une rondelle libre dans l’enclave afin de battre Olivier Frenette et d’égaliser la marque.

Les deux équipes sont rentrées au vestiaire à égalité 1-1.

Le jeu s’est un peu plus resserré en deuxième période. Il faudra attendre la deuxième moitié de la période avant de voir les Filons briser l’égalité. Le numéro 91 des visiteurs, Édouard Parent, inscrira deux buts pour les siens en un peu plus de cinq minutes de jeu afin de donner une avance de deux buts à son équipe.

Tout juste avant la fin du deuxième vingt, les Jeannois réduiront l’égalité à 3-2 par l’entremise d’un filet inscrit par Philippe Côté.

Le jeu est demeuré très serré en troisième période. Les Jeannois profiteront d’un avantage numérique afin de revenir dans le match et de créer l’égalité 3-3.

Le sort du match s’est finalement décidé en prolongation, où les Filons ont finalement marqué afin de se sauver avec la victoire.