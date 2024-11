Le Club Cyclone remporte le prix provincial de l’évènement de l’année 

Le club de vélo Cyclone d’Alma a remporté le prix de l’évènement cycliste provincial de l’année pour son accueil d’une tranche de la Coupe Québec au Mont Lac-Vert en août dernier. Le prix a été remis le 3 novembre lors du gala Mérite cycliste québécois 2024, tenu par la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC).

Après 20 ans d’absence, c’est donc un retour triomphant du Club Cyclone comme hôte d’une compétition provinciale.

La compétition, qui s’est tenue en août dernier, avait rassemblé plus de 500 coureurs par jour provenant des quatre coins du Québec.

« C’est une superbe reconnaissance pour tout le comité organisateur. Ça nous a demandé plus d’un an de travail acharné pour accueillir comme il se doit cette compétition, et nous avons réussi à nous établir comme une organisation solide. C’est incroyable de décrocher ce prix à notre première édition, ça donne un coup de boost énorme pour préparer une deuxième édition », commente le président du Club Cyclone, Jean-Sébastien Harvey.

Selon lui, ce qui a permis à l’évènement de se démarquer est l’implication de tous les membres du club, ainsi que du très grand nombre de bénévoles.

« Nous avons eu une implication extraordinaire du milieu. Plus de 100 bénévoles se sont impliqués pour faire de cet évènement un succès. Nous avons eu aussi une grande implication de tout le milieu, des entreprises, des municipalités et de plus de 60 partenaires. Grâce à eux, tout le milieu a vibré au rythme du vélo de montagne durant cette fin de semaine, et les gens de la FQSC nous ont dit avoir grandement ressenti l’effervescence. »

Le Club Cyclone déposera le 14 novembre sa candidature pour recevoir une deuxième édition de la Coupe Québec l’an prochain.

Une saison chargée

Il s’agit d’une grosse saison cette année pour le Club Cyclone. En plus d’accueillir une Coupe Québec, l’organisation a dû gérer l’intégration du vélo de route dans le club.

Cette intégration s’est d’ailleurs bien déroulée selon Jean-Sébastien Harvey.

« Ç’a été une belle première année de lancement. On a vu ça comme une année de test, avec une dizaine de jeunes environ qui étaient inscrits dans ce volet. Ça s’est très bien passé, et on veut continuer de le développer dans les prochaines années. »

Pour l’an prochain, le club souhaite faire l’ajout de quelques entraineurs supplémentaires afin de faire grandir la cohorte de jeunes cyclistes.

Pour ce qui est du volet de vélo de montagne, celui-ci a roulé à plein régime. Les différents programmes, comme l’école de vélo par exemple, ont affiché complet cette année encore.

Le club continue de miser sur l’initiation à la compétition, et poussera cela davantage l’an prochain afin d’augmenter le bassin de jeunes qui participent aux courses durant la saison.