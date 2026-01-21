Bilan positif pour la première course de la saison

C’est le 17 janvier dernier, au camping du Mont Lac-Vert à Hébertville, qu’a eu lieu la première course du Circuit de vitesse motorisé (CVM) Saguenay Lac-St-Jean.

La piste a offert des conditions idéales aux pilotes, laissant place à un spectacle de grande qualité pour les spectateurs provenant des quatre coins du Québec. Près de 800 personnes étaient présentes sur le site, en plus de celles ayant suivi la course en direct sur la chaîne YouTube de CVM Saguenay Lac-St-Jean.

L’ambiance dans les paddocks a également plu aux spectateurs de tous âges, agrémentés par la musique du DJ Remix Remi Tremblay et par l’animateur maison, Jacob Duchaine.

La prochaine course aura lieu le 31 janvier, du côté de L’Ascension, pour la Course Évasion Péribonka, soit la 2e manche de la saison 2026.