Deux nouveaux candidats dans la course

Au moins deux autres candidats affronteront la mairesse d'Alma sortante Sylvie Beaumont lors des élections municipales de novembre prochain.

Il y a d'abord le directeur du Centre de ressources pour hommes Optimum, Sébastien Ouellet. Son vœu le plus cher est de faire d’Alma une municipalité où « la voix de chaque conseiller et de chaque citoyen est entendue ».

Affirmant ne pas être un politicien de carrière, le dirigeant d’organisme originaire d’Alma précise qu’il possède néanmoins plusieurs qualités qui pourraient faire de lui un maire compétent.

« J’ai passé les dix dernières années à diriger un organisme communautaire régional unique en son genre. C’est là que j’ai appris à gérer la complexité, à écouter, à convaincre, à travailler avec les différents paliers de gouvernement, à bâtir avec eux et surtout,

à accomplir des projets ambitieux là où on pensait les projets irréalistes. »

Sébastien Ouellet dit avoir ressenti l’appel de la politique municipale parce qu’il sent que c’est un palier de gouvernement où il peut véritablement faire « partie de la solution ».

« Pour moi, dit-il, la politique municipale, c’est du concret. C’est la rue qu’on veut sécuriser, le parc qu’on veut améliorer, le logement qu’on n’arrive pas à trouver, la chaleur dont les personnes itinérantes ont besoin l’hiver. Ce sont les bénévoles de la soupe populaire, l’eau qu’on boit, l’air qu’on respire. C’est l’entreprise qui rêve de démarrer ou de se développer, le restaurant où on passe un bon moment entre amis, etc. »

Collaboration

Sébastien Ouellet insiste sur le fait qu’il souhaite inclure davantage les citoyens dans les affaires de la Ville.

« Je veux qu’on se donne une ville où chaque citoyenne et citoyen sente qu’il a sa place quand vient le temps de poser des questions ou de suggérer des idées, et je veux que ce soit facile pour eux de le faire. On a une ville en santé financière, et on a du potentiel. Mais on a aussi le devoir d’en faire davantage pour que nos services municipaux soient le plus adaptés possible à l’ensemble des citoyens. »

Sébastien Ouellet affirme qu’il passera les prochains mois à aller à la rencontre des Almatoises et des Almatois afin de mieux définir les grandes lignes de son programme électoral.

Christian Collard également dans la course

L’Almatois aimerait quant è lui ramener la parole du Christ au conseil de ville d’Alma. C’est essentiellement pour cette raison qu’il se portera candidat comme maire aux prochaines élections municipales.

« Je désire que les lois municipales soient à l’image de l’Évangile, c’est-à-dire des lois qui respirent le respect et l’amour de son prochain. C’est la meilleure façon d’obtenir la paix entre nous. Jésus n’est pas seulement notre Seigneur à l’église, il doit l’être partout et surtout au conseil de ville », estime Christian Collard.

Logement

Infirmier de métier, Christian Collard a également fait l’acquisition de plusieurs bâtiments résidentiels au cours des dernières décennies. Il dit employer certains de ses logements à des fins sociales, notamment pour aider des personnes itinérantes à se sortir de la rue.

En tant que maire, Christian Collard ferait ainsi de l’accès au logement l’une de ses priorités. Il militerait notamment pour la construction d’immeubles en hauteur pour augmenter l’offre locative sur le territoire d’Alma.

Toujours en lien avec l’itinérance, Christian Collard estime que « les lois ne sont pas faites pour les personnes dans le besoin ». Sans entrer dans le détail, il souhaiterait contribuer à la mise en place de dispositions légales plus adaptées aux personnes vivant en marge de la société.