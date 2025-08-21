Le Collège d’Alma garnit ses rangs une fois de plus

Ils seront à nouveau plus nombreux cet automne sur les bancs du Collège d’Alma, qui enregistre encore une hausse globale de ses inscriptions dans le cadre de la rentrée scolaire de 2025.

Plus précisément, au régulier, ils seront 1 315 à étudier au Collège cet automne, soit une hausse de 41 étudiants par rapport à 2024, indique Frédéric Tremblay, conseiller en communication au Collège d’Alma.

Une baisse est toutefois constatée du côté de la formation continue, où on recense 236 étudiants inscrits, comparativement à 275 l’an dernier. Cette diminution s’explique notamment par une baisse de l’intérêt pour la Technique d’intervention en milieu carcéral ainsi que par la fin du partenariat du Collège d’Alma avec la communauté autochtone mi'gmaq de Listuguj relativement à l’attestation d’études collégiales en protection de la faune.

Quoi qu’il en soit, « on ne peut pas se plaindre », maintient Frédéric Tremblay, si on en revient à la croissance soutenue des étudiants réguliers au cours des dernières années. « L’an passé [2024], on avait 1 274 étudiants au régulier. L’année d’avant [2023], c’était 1 185, et l’année d’avant [2022], 1 076. C’est un fait: nous sommes en croissance. »

Par programme

En Sciences de la nature, le Collège a vu passer de 153 à 169 son nombre d’étudiants. Le programme de Sciences humaines est quant à lui demeurer stable, passant de 242 à 243 étudiants inscrits. Le programme Arts, lettres et communication, qui avait connu une montée fulgurante l’an dernier, a pour sa part perdu quelques étudiants, dont le nombre est passé de 31 à 26.

En ce qui concerne les programmes Techniques professionnelles de musique et de chanson et Technologies sonores, le premier passe de 10 à 19 étudiants cette année, et le second de 31 à 43. Les inscriptions en Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion et en Gestion et technologies d'entreprise agricole ont également connu une hausse, passant respectivement de 49 à 51 et de 63 à 81 étudiants.

Une autre hausse notable a été constatée pour le programme Techniques policières, dont le d’étudiants passe 274 à 303 étudiants.

Dans le cas du programme Techniques de l’informatique, particulièrement populaire auprès de la clientèle internationale, le Collège a observé une baisse de ses étudiants, qui sont passés de 72 à 48.

Intégré à l’offre du Collège il y a trois ans, le programme Techniques de pharmacie n’a obtenu les résultats escomptés cette année. Alors qu’il pourrait accueillir jusqu’à 70 étudiants, les inscriptions s’élèvent à 40 cet automne, ce qui représente malgré une hausse de neuf étudiants par rapport à l’automne dernier.

Étudiants internationaux

Frédéric Tremblay souligne que la croissance globale du nombre d’étudiants est d’autant plus impressionnante qu’elle s’est faite concomitamment à la diminution des quotas d’étudiants internationaux imposée par Québec.

« En date d’aujourd’hui, nous en sommes à 44 nouveaux étudiants internationaux. L’année passée, nous en étions à 48, et l’année d’avant, à 89. Donc, les effets des quotas commencent à se faire sentir. »

En contrepartie, affirme Frédéric Tremblay, le resserrement des seuils d’accueil d’étudiants étrangers amène le Collège à effectuer une sélection « plus serrée » de ces derniers.

« Les étudiants internationaux doivent passer un certain nombre d’ateliers d’acclimatation avant d’arriver chez nous, au Collège. Les nouveaux quotas, ça nous oblige à examiner encore plus rigoureusement qu’avant les résultats obtenus lors de ces ateliers-là. On regarde beaucoup la qualité du français, le degré de motivation, les anciens résultats scolaires. Donc ça, ça va être un plus par rapport à la réussite académique [qui devrait par conséquent être plus élevée].

En somme, Frédéric Tremblay explique que maintenant, « ce n’est plus bar open. On ne peut plus se permettre de brûler nos cartouches en recommandant pour une lettre d’acceptation du Québec un étudiant qui risquerait de ne pas se présenter. »