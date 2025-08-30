Un joyau que l’on souhaite faire mieux connaître

Après avoir investi 3 M$ dans ses infrastructures, notamment dans l’aménagement de son économusée, l’Économusée des huiliers, la Ferme Tournevent d’Hébertville multiplie maintenant les efforts pour se faire connaître et attirer une plus grande clientèle. Une nouvelle approche collaborative a notamment été élaborée à cet effet avec d’autres économusées du secteur.

C’est que si la copropriétaire de la Ferme Tournevent, Audrey Bouchard, affirme que l’Économusée des huiliers a joui d’un achalandage satisfaisant depuis son inauguration à l’automne 2024, elle aimerait néanmoins voir le nombre de visiteurs se multiplier lors des saisons subséquentes. Un certain nombre d’initiatives promotionnelles axées sur la collaboration avec d’autres entreprises agrotouristiques des environs ont ainsi été prises par la Ferme Tournevent.

« Nous avons décidé de nous prendre en main, résume Audrey Bouchard. Donc, nous [Économusée des huiliers], l’Économusée de la conserverie de Camerises Mistouk et l’Économusée de la charcutière d'agneau d’À l’Orée des Champs, nous nous sommes créé notre propre parcours touristique, le Tour Gourmand du Terroir! En collaborant, ça nous donne plus de visibilité et ça nous permet de faire encore une meilleure offre. »

Pour plus de détails sur le Tour Gourmand du Terroir et son fonctionnement: www.tournevent.ca/collections/collaborations/products/le-tour-gourmand-du-terroir-3-destinations.

D’autres forfaits collaboratifs sont également offerts. Par exemple, des partenariats ont aussi été ficelés avec la Microbrasserie Bercée et même avec une canoéiste professionnelle afin de bonifier l’offre d’activités de l’Économusée des huiliers.

L’Économusée des huiliers

L’Économusée des huiliers comporte une visite guidée durant laquelle les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur les procédés de fabrication des huiles biologiques que concocte l’entreprise à partir de ses récoltes de canola, de chanvre industriel, de caméline, de lin et de sarrasin, entre autres. Les visiteurs peuvent aussi voir les équipements de production ultramodernes en action grâce à de grandes vitrines installées à cet effet.

L’économusée dispose également d’un couloir muséal dont les murs sont joliment tapissés d’une grande variété d’informations portant sur les coulisses de la production et de la transformation de la Ferme Tournevent.

Une visite active

Par ailleurs, ce qui caractérise l’Économusée des huiliers, c’est que sa visite ne se fait pas seulement de façon passive: différents ateliers y sont proposés afin de rendre l’expérience vivante.

Cet été, deux ateliers ont été offerts, dont Faites votre fiole d’huile, atelier lors duquel les participants peuvent choisir leurs grains pour ensuite les presser, les filtrer et embouteiller l’huile qui en résulte eux-mêmes.