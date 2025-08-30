Deux commerces mettent les voiles

À peine avaient-ils emménagé dans la Plaza I que deux commerces ont récemment quitté le centre commercial du centre-ville d’Alma.

Il est d’abord question de la succursale de la chaîne Meubles RD qui, en janvier 2025, avait intégré les locaux auparavant occupés par Urban Planet. Au moment de son ouverture, il avait été précisé que la succursale s’implantait de façon temporaire, mais qu’elle pourrait devenir permanente en fonction de la réponse de la clientèle qui, force est de le constater, n’a pas été suffisante.

L’autre commerce qui a mis les voiles est la boutique O-Kado. Située dans un local voisin de Meubles RD, la boutique colorée proposait une grande diversité d’idées cadeaux et des bonbons à l’unité.