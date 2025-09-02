Le BAPE tiendra des audiences publiques à partir du 16 septembre

La commission d’enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) tiendra des audiences publiques à Hébertville-Station à partir du 16 septembre prochain sur le projet d’agrandissement du site d’enfouissement situé sur le territoire de la municipalité. Un projet qui nécessiterait un investissement de 107 M$, mais qui suscite de l’inquiétude et des interrogations parmi certains citoyens.

Il consiste à ajouter 16 nouvelles cellules pour prolonger sa durée de vie jusqu'aux alentours de 2057.

Dans un communiqué, le BAPE précise que les séances, qui auront lieu à la salle du clocher sur la rue Saint-Wilbrod, débuteront à 19 h et elles se poursuivront le 17 septembre à 13 h et à 20 h. La population pourra y participer en salle ou à distance en direct sur le site Web de l’organisme.

Au cours de la première partie de l’audience, l’initiateur du projet, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et des personnes-ressources de différents organismes et ministères répondront aux questions du public et de la commission.

Afin de permettre aux participantes et participants de se faire une idée concrète des lieux visés pour la réalisation du projet, une visite publique du site aura aussi lieu le 17 septembre (départ du Clocher Saint-Wilbrod à 17 h 45). Elle se fera en autobus et à pied (marche d’une trentaine de minutes). Les places sont limitées et personnes intéressées sont invitées à s’inscrire aussitôt que possible.

Étape suivante : donner son opinion

À la suite de la première partie, les participantes et participants disposeront de quelques semaines pour se préparer à exprimer leur point de vue sur le projet.

Ils pourront donner leur opinion par écrit, en transmettant un mémoire, un commentaire ou une image commentée, ou de vive voix, en prenant la parole au cours des séances de la deuxième partie. Les modalités de participation seront annoncées prochainement.

Rappelons l’ajout de 16 cellules d’une superficie totale de 24,14 ha se déroulerait en deux phases, soit l’aménagement de deux cellules dans la continuité des 12 déjà autorisées, puis de 14 sur un terrain adjacent.

Parce qu’elle couvre maintenant les besoins de toute la région, la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean qui exploite le site, a obtenu en 2018 l’autorisation d’y enfouir jusqu’à 203 500 tonnes de déchets par an, soit 133 500 tonnes de plus qu’à l’origine. Cette hausse a fait diminuer la durée de vie du lieu d'enfouissement technique (LET), qui atteindrait sa capacité maximale vers 2032, d’où la proposition de procéder à son agrandissement.

Les cellules seraient construites, remplies et refermées graduellement selon les étapes suivantes. La Régie procéderait à des travaux de déboisement, d’excavation et de remblai, en plus d’aménager des routes d’accès. Elle mettrait ensuite en place une barrière imperméabilisante, une couche de matériaux drainants, un réseau de collecte du lixiviat et un système de collecte des biogaz. Une fois la cellule pleine, elle installerait un système de recouvrement étanche.

La Régie prévoit également la construction d’une nouvelle station de pompage afin de gérer le lixiviat provenant des cellules de la deuxième phase de l’agrandissement.