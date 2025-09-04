La COOP de Chambord contrainte d'arrêter

La fermeture de la COOP de Chambord en juin dernier a eu un impact direct sur la distribution des déjeuners du Club des petits déjeuners. Depuis quatre ans, elle préparait et livrait chaque matin 225 repas aux écoles primaires de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, de Lac-Bouchette, de Saint-François-de-Sales et de Chambord.

« En raison de sa position géographique, la COOP avait été choisie pour ce mandat. Le service était de grande qualité et l’implication dans le milieu, remarquable », rappelle Cindy Plourde.

Dès l’annonce de la faillite, SALSA (Services d’accès local en sécurité alimentaire) a mis en place un plan de contingence pour prendre le relais. « C’est l’un des rôles de cet organisme: assurer un filet de sécurité pour nos partenaires. Nous avons pu rapidement stabiliser la situation », ajoute-t-elle.

Un nouveau partenaire attendu

Actuellement, dans la région, les déjeuners sont préparés à Roberval par SALSA et par la résidence Labrecque à Labrecque. Un nouveau joueur s’ajoutera bientôt au tableau: Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Dolbeau-Mistassini, qui dispose d’une cuisine bien équipée. Deux ou trois écoles supplémentaires pourraient ainsi recevoir leurs repas à partir de ces installations dolmissoises.

Rappelons que les déjeuners sont distribués tout au long de l’année, dès la deuxième ou la troisième semaine du calendrier scolaire. Pour être considérés complets, ils doivent comprendre trois des quatre groupes alimentaires : un fruit ou un légume, un produit protéiné et un produit céréalier.