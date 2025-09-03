Le siège social de la Véloroute des Bleuets déménagera au centre-ville d’Alma en 2027

La Véloroute des Bleuets s’installera au cœur du centre-ville d’Alma d’ici 2027. La Ville a annoncé que le siège social de la corporation emménagera dans le presbytère de l’église Saint-Joseph, récemment acquis par la municipalité. Le bâtiment patrimonial sera réaménagé tout en conservant son caractère d’origine.

Ce déménagement marquera un tournant important pour l’organisation, qui célébrera cette année son 25e anniversaire. Le nouveau siège social deviendra par ailleurs la toute première Ambassade du vélo en Amérique, une reconnaissance qui permettra d’intégrer un réseau international d’institutions similaires déjà implanté en Europe, notamment en Belgique, au Danemark, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne.

Rappelons que l’organisme la Marmite Fumante d’Alma, qui occupe actuellement le presbytère, déménagera pour sa part au sein de l’immeuble du Groupe Coderr en cours de construction le long du boulevard des Cascades, près du pont Carcajou.

Un moteur pour le centre-ville d’Alma

Pour la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, cette relocalisation s’inscrit dans la vision à long terme du Plan particulier d’urbanisme (PPU) visant à revitaliser le centre-ville.

« Chaque année, environ 300 000 cyclistes fréquentent la Véloroute. Si seulement 10 % de ceux qui partent d’Alma décidaient de prolonger leur séjour d’une nuit, ce serait plus de 3 millions de dollars injectés directement dans l’économie locale », a-t-elle souligné.

Selon la Ville, la présence de la Véloroute des Bleuets contribuera à dynamiser le secteur en attirant des visiteurs qui profiteront des restaurants, des terrasses, des commerces et des hôtels avoisinants. La Véloroute est perçue comme un acteur majeur pouvant générer un achalandage accru et inciter de nouveaux commerçants à s’établir au centre-ville.

Une vitrine internationale

Le directeur général de la Véloroute des Bleuets, David Lecointre, estime que ce nouveau statut permettra de renforcer le rayonnement international de la région.

« Devenir une Ambassade du vélo nous positionne au même niveau que certains des plus beaux réseaux cyclables au monde. Cela renforce notre crédibilité et nous permet de rejoindre des populations où le vélo fait partie du mode de vie », a-t-il expliqué.

Au-delà de l’international, l’organisation souhaite aussi se rapprocher de la communauté locale. L’Ambassade offrira des activités pour tous les types de cyclistes, mais aussi pour les citoyens, avec des ateliers d’initiation pour les jeunes, des cliniques sur le vélo à assistance électrique ainsi qu’avec des expositions thématiques destinées à un large public.

Des services diversifiés

Le futur siège social proposera une gamme de services, incluant un accueil personnalisé, de l’assistance technique (dépannage, recharge, stationnement), la location de vélos et la vente d’articles promotionnels.

Des expositions, des conférences, des évènements et des initiatives éducatives y seront également organisés. L’Ambassade deviendra aussi le point central de coordination des patrouilles à vélo du Québec.