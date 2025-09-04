Métabetchouan-Lac-à-la-Croix poursuit son développement résidentiel

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix affecte d’importantes sommes à la réfection de ses infrastructures routières ainsi qu’à la poursuite de son développement résidentiel dans le secteur du Domaine du Plateau.

La première phase du développement résidentiel comprenait l’aménagement de 24 terrains. Ceux-ci ont tous été rapidement vendus, si bien que la municipalité s’apprête à démarrer la deuxième phase du développement, qui prévoit l’aménagement de 63 terrains supplémentaires dans le Domaine du Plateau.

Parmi ces nouveaux terrains, 26 seront réservés à la construction de résidences unifamiliales jumelées, 31 à la construction de résidences unifamiliales isolées et 6 à la construction de résidences multifamiliales (4 logements et plus).

Cette deuxième phase de développement, qui comprend la préparation des terrains ainsi que la connexion au réseau d’électricité et à celui de l’aqueduc, représente un investissement de 5 M$. Cela inclue également la construction d’un bassin de rétention afin de stocker temporairement les eaux usées et pluviales des 63 nouvelles résidences avant de les réacheminer de façon contrôlée vers le lac Saint-Jean.

Selon le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin, cet investissement est nécessaire pour la croissance de la municipalité et sera rentabilisé par la vente des terrains ainsi que par les revenus de taxation. « C’était très important pour nous de rentrer dans nos coûts étant donné que ce sont des deniers publics qui sont en jeu. » De plus, ajoute le maire, les nouveaux propriétaires contribueront à l’économie locale.

Besoin de logements

Toujours selon André Fortin, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a par ailleurs besoin d’accroître son offre en logements. Une raison additionnelle, dit-il, d’investir dans la construction de résidences multifamiliales dans le secteur du Domain du Plateau.

« Nous avons des gens qui veulent rester à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, mais qui sont rendus à un moment de leur vie où ils voudraient vendre leur maison pour aller en logement. Donc, ça nous prend plus de logements. »

L’ajout de blocs appartements ne fait toutefois pas l’unanimité parmi les résidents du Domaine du Plateau qui, lors d’une consultation publique, ont fait savoir à la Ville qu’ils ne souhaitaient pas voir davantage de résidences multifamiliales dans leur secteur.

« Il va falloir trouver une façon de continuer notre développement en conformité avec le souhait et les besoins de nos citoyens ainsi qu’avec les orientations gouvernementales qui nous sont imposées en lien avec la densification des milieux de vie. »