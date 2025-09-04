Le Collège et la Ville d’Alma s’engagent dans un partenariat historique

Le Collège d’Alma et la Ville d’Alma ont profité de l’évènement de la rentrée qui se tenait hier pour annoncer un partenariat. À compter de cette année et pour cinq ans, les équipes sportives des Jeannois pourront profiter gratuitement de toutes les installations sportives de la municipalité.

Le partenariat, d’une valeur équivalente à 500 000 $, stipule aussi que les installations culturelles de la Ville, comme la salle de spectacle la Boîte à Bleuets, pourront être utilisées sans frais dans le cadre de divers projets pédagogiques.

« La vie étudiante, elle s’étend partout sur le territoire d’Alma, et pas uniquement dans le cégep. Donc, pour la Ville, c’était naturel d’aller vers une entente comme celle-là », soutient la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont.

Par rapport au volet sportif, ce sont plus particulièrement les différents plateaux du Centre Mario-Tremblay (CMT) qui sont concernés par l’entente, explique la directrice générale du Collège d’Alma, Marie-Ève Gravel.

« On parle de tous les plateaux sportifs du CMT. Par exemple, ça peut être le dojo du CMT pour les cours d’habiletés physiques de Techniques policières. Ce sont des plateaux qu’on utilise déjà, mais dont l’utilisation va être consolidée et simplifiée par le partenariat. »

Si les installations sportives et culturelles de Ville d’Alma étaient déjà à la disposition des étudiants du cégep, le partenariat récemment signé a pour but de simplifier, du moins pour les cinq prochaines années, les protocoles liés à l’utilisation des infrastructures et de réduire le coût de leur location pour le Collège d’Alma.