Une cour d'école digne de ce nom pour le bénéfice des élèves

L’école Saint-Julien, école primaire du quartier Saint-Georges à Alma, détient dorénavant l’une des « plus belles cours d’école du Saguenay-Lac-Saint-Jean », affirme Guillaume Côté, directeur de l’école.

La joie des élèves, de même que celle de leurs parents, était palpable le 4 septembre dernier, lors de l’évènement d’inauguration de la deuxième phase du projet d’embellissement de la cour.

C’est qu’il n’y a pas si longtemps encore, rappelle Guillaume Côté, la cour de l’école ne possédait aucune infrastructure de jeu extérieure. Les enfants devaient donc se contenter d’une surface de bitume pour se divertir lors des récréations.

C’est ainsi que dans le cadre des deux phases du projet d’embellissement, ont été ajoutés des modules de jeu, un carré de sable, du marquage pour la pratique des sports, des bancs, une table de pique-nique ainsi qu’une classe extérieure. Autant d’infrastructures qui permettront d’agrémenter la qualité de vie des élèves et de favoriser leur socialisation et leur apprentissage.

« Grâce à ce projet, notre cour devient un véritable milieu de vie qui soutient autant l’apprentissage que le plaisir et la santé des enfants. Avec la phase 2, nous avons maintenant l’une des plus belles cours de la région. »

Au total, pour les deux phases, ce sont environ 600 000 $ qui ont été investis dans le réaménagement de la cour. Parmi les principaux donateurs non institutionnels figurent le Club Kiwanis d’Alma, Laflamme Construction et Associés, le groupe Rosario et Nutrite Belle Pelouse. « Leur contribution, soutient Guillaume Côté, a été essentielle pour concrétiser cette vision commune et pour offrir aux élèves une cour d’école moderne, attrayante et durable ».

« Le Club Kiwanis d’Alma est fier d’avoir soutenu le projet d’embellissement de la cour de l’école Saint-Julien. Il s’agit d’une initiative mobilisatrice qui laissera une trace durable et qui profitera directement aux jeunes, ce qui est fidèle à notre mission », mentionne le président sortant du Club et responsable du projet, Keven Larouche.

La cour de l’école Saint-Julien s’ajoute par ailleurs à la liste des nombreux projets d’embellissement de cours d’école qui ont été menés par le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean au cours des dernières années, précise pour sa part Marc-Pascal Harvey, directeur du CSS Lac-Saint-Jean.

Au cours des cinq dernières années, l’école Saint-Julien est passée de 180 élèves à 233, indique Guillaume Côté.