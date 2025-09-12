Métabetchouan-Lac-à-la-Croix continue son enquête pour en identifier la source

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix continue d’investiguer afin d’identifier la source de la contamination aux nitrites et aux nitrates qui a affecté son réseau d’eau potable à l’hiver ainsi qu’au printemps derniers.

« Jusqu’à maintenant, nous avons fait des tests dans une petite rivière qui passe à côté de notre prise d’eau potable ainsi que dans un lac près de là, et tous les résultats des tests étaient négatifs [relativement aux concentrations trop élevées de nitrites/ nitrates] », indique le maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, André Fortin.

À défaut d’avoir trouvé la source de la contamination au sein des plans d’eau, la municipalité s’est tournée vers les terres agricoles situées à proximité de la prise d’eau. Des opérations de forage et de prélèvement ont été menées par une firme externe dans les derniers mois. Des échantillons de sol sont en cours d’analyse afin de déterminer si les rejets de nitrites et de nitrates sont liés aux activités agricoles du secteur.

Rappelons qu’un avis de non-consommation de l’eau courante pour les populations vulnérables a été maintenu du 25 janvier au 6 mai 2025 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

Plus de 100 000 $ ont jusqu’à maintenant été investis dans le dossier de la contamination l’eau potable en 2025.