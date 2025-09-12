Le corridor scolaire de l’école Albert-Naud inauguré

La Ville d’Alma inaugurait hier son quatrième corridor scolaire dans le secteur de l’école Albert-Naud, dans le quartier Naudville.

Un corridor scolaire est un itinéraire désigné et sécurisé pour les élèves se rendant à l'école à pied ou à vélo, identifié par de la signalisation, des passages pour piétons et parfois même par des surveillants ou des brigadiers scolaires.

Les corridors sont aménagés de façon à protéger les écoliers des dangers de la circulation, encourager la mobilité active et réduire les déplacements en voiture aux abords des écoles.

Une initiative qui émane des écoles

L’aménagement de corridors scolaires découle en premier lieu d’une demande émise par les écoles. « Quand la direction de l’école se manifeste auprès de la Ville d’Alma, explique la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, nous [la Ville], on entame une démarche globale en vue de la mise en place du corridor. »

Afin d’élaborer le meilleur itinéraire possible pour le corridor, plusieurs intervenants sont impliqués dans la démarche selon l’établissement scolaire concerné, comme le Centre de services scolaire, le conseil de parents, le CIUSSS du secteur, la Sûreté du Québec ou le service de police municipale, la municipalité, les citoyens de même que toute autre organisation concernée par la sécurité du secteur visé.

Dans le cas du corridor scolaire de l’école Albert-Naud, un an et demi de travail ainsi que plusieurs dizaines de milliers de dollars ont été nécessaires à sa mise en place.

Des corridors pour toutes les écoles

Actuellement, quatre des six écoles primaires d’Alma disposent d’un corridor scolaire, soit les écoles Notre-Dame, Saint-Pierre, Saint-Joseph et Albert-Naud. Les écoles Saint-Julien, dans le quartier Saint-Georges, Saint-Sacrement, à l’ouest du quartier Naudville ainsi que l’école Maria, dans le secteur de Saint-Cœur-de-Marie, n’ont pas de corridor scolaire pour le moment.

La mairesse d’Alma, si elle est réélue le 2 novembre prochain, aimerait toutefois que la totalité des écoles primaires de son territoire soit dotée d’un corridor d’ici les quatre prochaines années.