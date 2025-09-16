Le pont n’est pas sécuritaire selon la Ville d’Alma

La Ville d’Alma estime que le pont Saint-Georges « ne répond pas à la sécurité » de ses citoyens et estime que le pont doit être « soit refait, soit corrigé » par le ministère des Transports de la Mobilité durable (MTMD), qui en est responsable.

C’est ce que la mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, a affirmé lors du conseil de ville du 15 septembre dernier.

Rappelant que la municipalité s’entretient régulièrement avec le MTMD, cette dernière déplore que selon le ministère, « absolument aucune intervention n’est prévue avant une dizaine d’années considérant que les infrastructures étaient encore très solides pour soutenir ce pont ».

Toutefois, a fait valoir la mairesse, du point de vue de la Ville d’Alma, « on trouve que le pont Saint-Georges ne répond pas à la sécurité de nos citoyens et on veut dénoncer cette situation. On ne peut pratiquement pas le traverser, ni à pied ni à vélo, parce que le pont est trop étroit. Il y a des jerseys (barrières de sécurité en béton) sur le pont qui viennent remplacer les remparts, et on ne peut pas les enlever. »

A ainsi été adoptée le 15 septembre dernier par le conseil de ville une résolution demandant au MTMD de mettre en place « des solutions assurant la sécurité des piétons en tout temps, sur une période de douze mois par année, de devancer et de prioriser les travaux de rénovation du pont Saint-Georges ».