Un moitié-moitié pour mieux répondre aux besoins alimentaires grandissants

Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean a lancé lundi une nouvelle campagne de financement sous la forme d’un moitié-moitié, le Moitié-Moisson, en vente sur son site Web. L’initiative baptisée Bâtir pour nourrir vise à commencer à amasser des fonds pour relocaliser son entrepôt de denrées à Chicoutimi.

L’organisme a besoin de plus d’espaces pour répondre aux besoins alimentaires grandissants dans la région.

Ses locaux sur la rue Anthyme Larouche ne suffisent plus pour entreposer et ensuite distribuer toute la nourriture qu’elle reçoit. La banque alimentaire régionale récupère maintenant 1,4 million de kilos de denrées par année, soit 600 000 kilos de plus depuis 2023, indique la directrice générale adjointe, Gabrielle Girard.

« Nos espaces actuels sont insuffisants. On manque de capacité logistique pour entreposer les denrées avant de les redistribuer. On a déjà dû en refuser, même si on dit oui dans la mesure du possible, parce que nos chambres froides sont trop petites. On dispose actuellement d’environ 10 000 pieds carrés, alors qu’on aurait besoin de de 15 000 à 20,000 pieds carrés. On veut surtout agrandir les espaces réfrigérés et congelés. »

Objectif financier

Grâce à la vente de moitié-moitié qui se poursuivra jusqu’au 3 décembre avec un grand tirage prévu le lendemain, Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean espère amasser un minimum de 200 000$.

Pour mousser cette campagne et en faire un mouvement régional, l’organisme pourra compter sur des ambassadeurs, qui iront à la rencontre des citoyens avec des dépliants et codes QR pour acheter facilement leurs billets. Des partenaires, notamment les épiceries Maxi de la région, deviendront également des lieux de sollicitation directe.

Le directeur général de la banque alimentaire Yannick Soumis invite la population, les entreprises et les partenaires institutionnels à se joindre à ce mouvement. Il rappelle qu’en achetant un billet, chaque citoyen aidera à lutter contre l’insécurité alimentaire, en plus de courir la chance de remporter la moitié de la cagnotte.

Cet argent permettra selon lui non seulement de financer des activités de distribution alimentaire, mais aussi de contribuer à l’édification d’un entrepôt moderne et mieux adapté aux réalités actuelles.

Nourrir les familles

« Nous vivons une période où la demande d’aide alimentaire est en forte croissance. Le Moitié-Moisson, c’est une façon simple, solidaire et originale de soutenir notre mission. Chaque billet vendu deviendra une brique de plus pour bâtir notre entrepôt et, surtout, pour nourrir les familles de chez nous ».

En plus du moitié-moitié, d’autres activités de financement sont également prévues parce qu’au final, le projet de relocalisation de l’entrepôt coûtera environ 2M$.

« On aimerait être relocalisé au printemps 2027, précise Gabrielle Girard. On veut louer un bâtiment avec possibilité de rachat et on a déjà envisagé certains emplacements. Idéalement à Chicoutimi, mais on n’est pas fermé à d’autres arrondissements de Saguenay. »