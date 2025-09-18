Sylvie Beaumont souhaite continuer « à livrer la marchandise »

La mairesse d’Alma, Sylvie Beaumont, réitère son intention de demander aux Almatois de lui faire confiance pour un deuxième mandat lors du scrutin du 2 novembre prochain. La mairesse sortante fait d’abord valoir que « tous les engagements » énoncés dans son premier programme électoral ont été « cochés ».

« Je crois avoir livré la marchandise », dit-elle. Elle donne quelques exemples, en passant par l’aménagement d’un sentier multifonctionnel dans le parc de la Pointe-des-Américains, la mise en place d’un parc industriel écoresponsable au sud de la ville, la construction du Pavillon des loisirs Édouard-Moffatt dans le quartier Isle-Maligne/Delisle et le remplacement de la piscine Saint-Sacrement dans le quartier Naudville.

Poursuivre le travail amorcé

Parmi les autres réalisations de la mairesse figure aussi le déploiement d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) visant à revitaliser le centre-ville d’Alma.

Relativement à ce dernier chantier — terminé en bonne partie, mais pas complètement — Sylvie Beaumont estime être la plus à même de mener le projet à bon port, notamment du fait qu’elle y participe depuis ses balbutiements et qu’elle en connaît les grandes orientations comme le fond de sa poche.

Des investissements totalisant 4,2 M$ ont été affectés à la réalisation du PPU à même les surplus accumulés de la Ville. Une dépense nécessaire et calculée pour redonner envie aux Almatois de fréquenter leur centre-ville, estime Sylvie Beaumont.

Dans le cadre d’un second mandat, cette dernière aimerait également poursuivre le travail relativement au parc industriel écoresponsable, qui en est à l’étape du démarchage pour inciter des entreprises à s’y installer.

Gestion responsable des finances

La mairesse sortante souligne par ailleurs que son administration n’a pas rompu avec la tradition de saine gestion des finances qui règne depuis plusieurs années à Alma. Selon elle, ce serait d’ailleurs grâce à la prudence budgétaire dont son équipe fait preuve depuis quatre ans que plusieurs projets ont pu être concrétisés.

À ce titre, Sylvie Beaumont souligne la rapidité avec laquelle le PPU a été mis en branle à partir du moment où son élaboration a été entérinée par le conseil municipal.

« Le consultant avec qui on a travaillé pour la finalité du PPU n’en revenait pas d’à quel point on a pu passer à l’action rapidement. Il me disait qu’il n’en revenait pas parce qu’il est habitué de faire des PPU, et que très souvent, les gens, ils le font [le PPU], mais qu’après ça, il faut qu’ils le financent, qu’ils trouvent des fonds, et qu’au final, ça se retrouvait [le PPU] sur une tablette pendant plusieurs années. Nous, nous avions déjà les sommes nécessaires pour aller de l’avant », ce qui témoignerait d’une bonne gestion financière de la part de Ville d’Alma, explique la mairesse.