Courir pour soutenir les Jeannois

C’est le 21 septembre qu’aura lieu la prochaine édition de La Collégiale, une course caritative dont les profits seront entièrement versés aux équipes sportives du Collège d’Alma. L’argent récolté sera notamment utilisé pour financer la création d’activité pour les athlètes.

Ce défi sportif se veut accessible aux personnes de tous les âges grâce à des parcours adaptés, soit des boucles de 1 km et de 3 km pour les enfants et de 5 km à la course ou à la marche et de 10 km pour les adultes. Le départ de chaque boucle sera donné à des heures différentes pour permettre à tous les participants de franchir la ligne d’arrivée à peu près au même moment.

Pour les jeunes enfants ne prenant pas part à la course, des jeux gonflables supervisés et un service d’animation seront offerts sur place.

La communauté étudiante du Collège d’Alma sera également mobilisée pour l’occasion. Les 250 athlètes des équipes sportives du Cégep prendront part à la course. De plus, la sécurité et le balisage des parcours seront assurés par une centaine d’étudiantes et d’étudiants de Techniques policières.

Contacté par Trium Médias, le Collège d’Alma a confirmé que les parcours retenus seront les mêmes que ceux de l’an dernier en raison des commentaires positifs reçu lors de l’édition précédente.

Le retour du volet entreprise

Suivant le succès de l’année dernière où une dizaine d’entreprises s’étaient inscrites, celles-ci sont à nouveau invitées à prendre part à l’événement en formant des groupes de 5 à 20 coureurs.

En plus de participer à la course, chaque entreprise se verra attribuer un espace réservé sur les lieux de l’événement afin d’y installé un chapiteau. En date du 12 septembre 2025, 22 entreprises s’étaient déjà inscrites à l’événement.

Le financement populaire au rendez-vous

La 4e édition de La Collégiale se fera vraisemblablement sans commanditaires contrairement à l’année dernière qui avait pu compter sur le soutien d’Isofor. L’entreprise almatoise avait alors fourni une contribution de 30 000 $ à la Fondation du Collège d’Alma.

Le financement de l’événement reposera donc uniquement sur l’achat de billets par la population et les entreprises. Les organisateurs s’attendent toutefois à une participation importante. En effet, incluant les athlètes du Cégep, ce sont déjà 500 personnes qui se sont inscrites à la course.

« Nous espérons faire encore 6000$ » a affirmé Guillaume Charest, technicien en loisir au Collège d’Alma et responsable de la course La collégiale, lorsque questionné sur les profits envisagés pour la 4e édition.