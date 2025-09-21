Trois parcs régionaux à visiter gratuitement cet automne

Le Parc de la Rivière-du-Moulin, le Parc régional du lac Kénogami et le Parc le Trou de la Fée sont accessibles gratuitement dans le cadre de la mesure Accès nature.

Les résidents du Saguenay-Lac-Saint-Jean peuvent donc profiter de la saison automnale qui s’installe tranquillement et des températures plus douces pour parcourir les sentiers offerts par ces trois parcs sans avoir à sortir leur porte-monnaie.

Le nombre d’accès gratuits étant limité à 4 par personne et par parc, les visiteurs doivent obligatoirement réserver leur place au moins 24h avant d'arrivée sur les lieux à partir d’une plateforme de réservation accessible sur le site Web toutlemondedehors.ca. De plus, le nombre d’admissions sans frais disponibles à chaque jour peut varier d’un parc à l’autre et d’une saison à l’autre.

Lancée en 2024 et profitant d’un renouvellement de l’aide financière du gouvernement du Québec, annoncé en juin dernier, la mesure Accès nature sera accessible en continu et jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe budgétaire qui lui a été attribuée.