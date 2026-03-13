SUIVEZ-NOUS

Vendredi, 13 mars 2026

Actualités

Temps de lecture : 51s

Plus de 3 M$ sur trois ans

Québec renforce la lutte contre la criminalité dans la région

Le 13 mars 2026 — Modifié à 06 h 59 min
Par Olivier Claveau - CKAJ 92,5

Le ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, et le ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Eric Girard, annoncent un financement de 3 420 000 $ pour les trois prochaines années afin de soutenir des initiatives portées par des organisations qui agissent chaque jour sur le terrain auprès des personnes vulnérables, des victimes et de celles à risque de s’engager dans un parcours délinquant.

Les sommes octroyées à la région s’inscrivent dans des investissements du Programme québécois de lutte contre la criminalité (PQLC), totalisant plus de 55 M$ sur trois ans pour soutenir 157 projets dans toutes les régions du Québec. Ces sommes seront utilisées à renforcer les activités d’organismes communautaires dont la mission est liée à celle du ministère de la Sécurité publique que ce soit en prévention de la criminalité, de l’exploitation sexuelle des mineurs, ou encore en soutien au développement de nouvelles approches d’intervention.

Dans la région, la somme de 3 420 000$ sera séparée au sein de 11 organismes, dont la maison d’hébergement de Chicoutimi, les différentes organisations de travail de rue et les différents Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuelle (CALACS), pour ne citer qu’eux.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hausse de l’engouement pour les formations à la chasse
Publié à 14h00

Hausse de l’engouement pour les formations à la chasse

Sécurité nature, la filiale éducative de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), dresse un bilan particulièrement positif de l’année 2025 pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au total, 3 931 personnes de la région ont suivi une formation de Sécurité nature, ce qui représente environ 6,4 % de l’ensemble des participants inscrits ...

LIRE LA SUITE

Nouvelles règles de pêche dans la rivière Saguenay
Publié à 13h00

Nouvelles règles de pêche dans la rivière Saguenay

Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a annoncé d’importants changements à la réglementation entourant la pêche sportive dans la rivière Saguenay. Les nouvelles mesures entreront en vigueur dès la prochaine saison de pêche et toucheront toutes les espèces à l’exception de la ...

LIRE LA SUITE

Le Carrefour jeunesse emploi de Lac-Saint-Jean-Est fait peau neuve
Publié à 12h00

Le Carrefour jeunesse emploi de Lac-Saint-Jean-Est fait peau neuve

Les jeunes de Lac-Saint-Jean-Est qui souhaitent entamer une démarche en employabilité sont mieux accueillis que jamais grâce aux nouveaux locaux du Carrefour jeunesse emploi (CJE) La Bivoie, maintenant situés dans l’ancienne Caisse d'économie Desjardins de la Métallurgie et des Produits forestiers au centre-ville d’Alma. En effet, le CJE de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES