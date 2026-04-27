SUIVEZ-NOUS

Lundi, 27 avril 2026

Actualités

Temps de lecture : 52s

Québec appuie la professionnalisation des balados indépendants

Émile Boudreau
Le 27 avril 2026 — Modifié à 10 h 00 min
Par Émile Boudreau - Journaliste

La semaine dernière, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, a confirmé l’octroi d’une aide de 50 000 $ pour soutenir le démarrage de l’Association du balado indépendant du Québec, un nouvel organisme appelé à jouer un rôle structurant dans l’industrie du balado.

Fondée en février 2025, cette association s’est donné pour mission d’établir des standards professionnels pour ses membres tout en contribuant à la mise en place d’un modèle économique viable pour l’ensemble des producteurs, artistes et artisans œuvrant dans le milieu du balado au Québec.

L’aide financière accordée par le gouvernement permettra de mettre en place une structure organisationnelle formelle, de procéder à l’embauche d’une personne à la coordination générale, de renforcer les activités de promotion de l’Association et de soutenir le recrutement de membres à travers la province.

La popularité du balado ne cesse en effet de croître au Québec. D’après l’Enquête québécoise sur les loisirs culturels et le divertissement de 2024, près de la moitié de la population québécoise (49 %) écoute des balados. Parmi eux, 8 % en consomment quotidiennement ou presque, tandis que 14 % en écoutent au moins une fois par semaine. Le phénomène est particulièrement marqué chez les jeunes : 68 % des 15 à 29 ans déclarent écouter des balados.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean
Publié à 16h00

Le fromage plus emblématique que l’érable au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Selon un sondage mené par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec la firme Léger, les produits laitiers se hissent au deuxième rang des produits alimentaires emblématiques du Québec, tout juste derrière le sirop d’érable. Individuellement, le fromage est nommé comme produit emblématique par 20% des répondants, se positionnant ...

LIRE LA SUITE

66 000 $ en bourse remis au Gala du mérite collégial du Cégep d’Alma
Publié à 15h00

66 000 $ en bourse remis au Gala du mérite collégial du Cégep d’Alma

Une somme totale de 66 000 $ a été remise sous forme de bourse par la Fondation du Collège d’Alma, le 23 avril dernier, dans le cadre du Gala du mérite collégial. L’événement a permis d’honorer l’engagement, la persévérance et l’excellence de la communauté collégiale, alors que plus de 100 bourses ont été attribuées à des étudiantes et étudiants ...

LIRE LA SUITE

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard
Publié à 14h00

Vente de biscuits dans la région au profit de la Fondation Jean-Allard

À compter d’aujourd’hui, lundi 27 avril, la population du Saguenay–Lac-Saint-Jean est invitée à poser un geste gourmand et solidaire en se procurant des Biscuits Sourire. Ceux-ci sont vendus dans les 22 restaurants Tim Hortons de la région, et l’entièreté des sommes amassées sera versée à la Fondation Jean-Allard, qui œuvre pour la cause de ...

LIRE LA SUITE

Abonnez-vous à nos infolettres

Ce site est protégé par reCAPTCHA et les politiques de confidentialité et conditions d'utilisation de Google s'appliquent.

LES PLUS LUS

CONSULTEZ NOS ARCHIVES