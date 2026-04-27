66 000 $ en bourse remis au Gala du mérite collégial du Cégep d’Alma

Une somme totale de 66 000 $ a été remise sous forme de bourse par la Fondation du Collège d’Alma, le 23 avril dernier, dans le cadre du Gala du mérite collégial. L’événement a permis d’honorer l’engagement, la persévérance et l’excellence de la communauté collégiale, alors que plus de 100 bourses ont été attribuées à des étudiantes et étudiants s’étant démarqués au courant de l’année dernière.

Parmi les récipiendaires, Mégan Boily, étudiante en Sciences de la nature, a reçu la médaille académique de la Gouverneure générale du Canada, soulignant l’excellence de son parcours scolaire.

Les médailles de la Lieutenante-gouverneure pour la jeunesse, qui reconnaissent l’engagement bénévole et l’influence positive dans la communauté étudiante, ont pour leur part été décernées à Océanne Bergeron, étudiante en Techniques policières, ainsi qu’à Laurianne Larouche, étudiante en Sciences de la nature.

Le Gala du mérite collégial a également mis en lumière cinq personnalités ayant marqué l’année 2025-2026 sur les plans socioculturel et sportif. Dans la catégorie socioculturelle, Sophie Tremblay, Élodie Girard et Thibault Bidouze ont été honorés pour leur implication.

Sophie Tremblay et Élodie Girard se sont distinguées par la réalisation de balados portant sur différents aspects de la vie étudiante, tandis que Thibault Bidouze a été salué pour son engagement au sein de la troupe de danse du Collège.

Sur le plan sportif, le titre de personnalité sportive féminine de l’année a été attribué à Florence Pelletier, étudiante en Sciences de la nature, attaquante avec l’équipe de volleyball D3 et défenseure au sein de l’équipe de soccer D2. Chez les hommes, Justin Lemay, également étudiant en Sciences de la nature et défenseur avec l’équipe de hockey D1 des Jeannois, a reçu cet honneur.

« C’est une immense fierté pour le Collège d’Alma, année après année, de continuer de souligner l’engagement, la persévérance et l’excellence de nos étudiantes et étudiants. Le Gala du mérite collégial est bien plus qu’une remise de bourses : c’est une occasion privilégiée de reconnaître des parcours marqués par l’effort, la détermination et l’ambition. », a souligné la directrice générale du Collège d’Alma, Marie-Ève Gravel, rappelant que les montants remis représentent non seulement un soutien financier, mais aussi une reconnaissance de la capacité des récipiendaires à concilier études, travail et engagement.