Aider les citoyens à.… mieux se perdre dans les travaux

Fatiguée des critiques sur les détours infinis de son centre-ville en rénovation, la Ville d’Alma innove avec une solution technologique inattendue: une application mobile de navigation conçue non pas pour éviter les travaux, mais pour les vivre pleinement.

Baptisée DétourGo, l’application propose aux usagers une expérience immersive au cœur des cônes orange et des clôtures temporaires.

« On s’est dit : tant qu’à tourner en rond, aussi bien rendre ça ludique », nous explique-t-on. « Grâce à DétourGo, on transforme chaque détour en aventure, ou en découverte. »

UNE APPLICATION RÉVOLUTIONNAIRE… OU PRESQUE

Une fois activée, DétourGo géolocalise l’utilisateur pour lui proposer un trajet inutilement complexe. L’algorithme intelligent analyse en temps réel les zones de travaux, les feux rouges défectueux et les camions stationnés en angle mort pour élaborer le parcours le plus déroutant possible.

« L’objectif, c’est de ne jamais arriver à destination, mais d’y croire jusqu’à la dernière minute », résume un développeur de l’équipe.

Parmi les fonctionnalités les plus prisées:

• Le mode «Recalcul infini», qui ajuste la route toutes les 4 secondes.

• Les notifications «Alerte cône», qui envoient une vibration chaque fois qu’un nouveau cône est posé dans un rayon de 200m.

• L’option «Détour contemplatif», qui ralentit volontairement la navigation pour permettre aux usagers de «vivre le moment présent ou admirer les fleurs» en suivant une paveuse.

DES RÉSULTATS DÉJÀ IMPRESSIONNANTS

Selon les premiers essais, 83 % des utilisateurs de DétourGo n’ont jamais atteint leur destination. Un taux de succès que la Ville qualifie de « franchement encourageant ».

« Je voulais juste aller chercher un Sprite, pis l’application m’a fait passer par Saint-Nazaire. J’ai réfléchi à ma vie, j’ai vu un orignal, j’ai pleuré un peu. C’était beau », témoigne un usager conquis.

UN PROJET INSPIRANT... QUI POURRAIT S’EXPORTER

Fort de son succès local, DétourGo pourrait être adapté pour d’autres villes en travaux chroniques comme Chicoutimi, ou même Montréal. Alma envisage même une version hivernale, avec des détours enneigés ou des bancs de neige infranchissables.

En attendant, la Ville invite les citoyens à « ne pas essayer de comprendre, mais à apprécier le trajet ». Et à garder toujours avec eux une bouteille d’eau, une collation et une couverture chaude, au cas que.