Les Champions délaissent leurs chandails…

Cette année, l’Association des Champions a décidé de passer à la vitesse supérieure dans ses levées de fonds. Le traditionnel souper caritatif à la Cage aux Sports d’Alma reste au programme, mais il sera accompagné d’une nouveauté qui promet de faire jaser: le calendrier sexy des bénévoles.

Pour l’occasion, certains piliers de l’association retireront leurs plus beaux atours pour poser dans les plus beaux paysages de la ville. On parle ici d’Olivier Barbeau, nonchalamment appuyé sur la rambarde du pont Carcajou, ou de Jean-Simon Carrier drapé dans un filet de pêche à la Petite Décharge, regard conquérant vers l’horizon.

La photographe promet des clichés «artistiques, un brin suggestifs, mais jamais gênants… sauf peut-être pour les enfants de nos modèles». « On parle de sexy, mais version Alma, précise l’Association des Champions.»

Les exemplaires du calendrier seront en vente dès la semaine prochaine à la Cage aux Sports ou directement auprès des bénévoles de l’Association. Tous les profits iront à l’achat d’équipement et au soutien des jeunes athlètes locaux.

Bref, avec le souper annuel et 12 mois de photos suggestives et on peut dire que l’Association des Champions sait comment… marquer des points !