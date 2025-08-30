Denise se lance à la course à la mairie de Ville d’Alma

Celle qui a découvert Alma lors d’une campagne publicitaire dont elle était l’égérie (Techno Spa) est tombée en amour avec le secteur et a décidé de porter sa candidature pour devenir mairesse de la Ville d’Alma.

« C’est sûr que moi, la politique, ça m’a toujours intéressée. Demande à Michel, y va te le dire. C’est pas mêlant, j’en mange. Pis quand j’ai eu l’occasion de me promener davantage dans Alma, j’ai trouvé que c’était parfait pour les projets que j’ai en tête. C’est beau Saint-Fulgence, mais c’est bien trop p’tit pour qu’on s’excite comme on peut le faire icitte à Alma » lance une Denise confiante.

« Les gens ont appris à me connaitre parce que je suis une grande communicatrice, pis accessible à part de ça ma p’tite fille » nous raconte-t-elle. « J’aime ça moi, aider les gens. Si tu vas voir mes capsules en ligne, tu vas voir que c’est pas mal ça qui m’occupe. Égayer mon prochain, pis lui rendre la vie plus belle. »

Celle qu’on reconnait comme reine du DIY (dille) et du glitteur entend bien rehausser l’attractivité d’Alma. « C’est beau, les fleurs. Mais c’est tel que tel, pis ça dure juste l’été. Moi, j’veux qu’Alma brille de tous ses feux, à l’année ».

« Gore, gore si c’est fin quand tu t’imagines les structures de la ville habillées en glitteur » avance-t-elle pour appuyer son propos. Un CMT recouvert de perles, une passerelle rubanée et sertie de papillons ne sont que quelques-unes des idées proposées par la candidate.

Convaincue que la population d’Alma se rangera derrière son leadership attachant et créatif, Denise récolte actuellement les signatures nécessaires au dépôt de sa candidature.

Arguant qu’elle n’aime pas la chicane, elle maintient que son coté rassembleur saura rallier le futur conseil de ville à ses idées.

« J’ai déjà fait partie du cercle des fermières de Falardeau. Y m’ont accueillie à bras ouverts et ils m’ont dit : Denise, tu nous écoutes, tu nous ressembles et tu nous comprends. » Elle compte bien calquer ce succès dans les premiers mois d’un éventuel mandat.

Les rumeurs vont bon train quant à une liaison probable entre elle et Serge, l’homme qui lui donnait la réplique lors du tournage des capsules Techno-Spa. Certains prétendent qu’il s’agirait du vrai motif de sa présence accrue à Alma. À ce sujet, Denise n’a pas voulu commenter.