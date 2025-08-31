Gaétane Couture poursuit Festivalma et Simple Plan

Ce qui devait être une soirée festive lors du spectacle de Simple Plan présenté à Festirame a tourné au cauchemar pour la résidente d’Alma, connue pour son militantisme contre les ronds-points, l’Halloween et les fleurons. Alors que la foule chantait Welcome to My Life, les écrans géants de la scène principale ont affiché un plan rapproché de Gaétane Couture, partageant un moment tendre avec un homme du coin, qui n’est PAS le conjoint de Mme Couture.

L’incident n’est pas sans rappeler le récent scandale mondial de la «Kiss Cam» survenu lors d’un concert de ColdPlay où deux spectateurs avaient été propulsés malgré eux au cœur d’une tempête médiatique.

« Ce n’est pas parce qu’on est à un show de Simple Plan qu’on veut se voir sur un écran de 12 pieds, on n’est pas à Occupation Double que je sache! », a fulminé Mme Couture, promettant de poursuivre l’organisation du Festivalma de même que la formation musicale pour atteinte à la vie privée.

L’organisation du Festivalma explique que la «Cam de l’amour» était une nouveauté cette année, inspirée… sans le vouloir… par les grands concerts internationaux.

« On voulait juste mettre un peu de fun dans la foule, pas provoquer un tribunal populaire », a indiqué la directrice générale Janie Maltais.

Quant à l’identité du concubin de Mme Couture, il s’agit d’Olivier Chartier, conseiller en stratégies marketing chez Trium Médias. Rejoint par notre équipe (pendant qu’il se faisait des toasts dans la salle de conférence du bureau) il déclara « Ben là, j’essayais juste de conclure une vente!»