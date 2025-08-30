Le tournoi de golf du Collège d’Alma bat des records et promet du spectaculaire pour l’an prochain!

Le traditionnel tournoi de golf de la Fondation du Collège d’Alma, tenu le 21 août dernier sur les verts impeccables du Club de golf Lac-Saint-Jean, a été un véritable succès! Les participants ont rivalisé d’adresse et de générosité pour que leur foursome devienne VIP et obtienne le privilège de jouer aux côtés de Yannick Lasalle, professionnel renommé.

« Cette année, la générosité a été au rendez-vous, et nous avons vu des foursomes se surpasser pour atteindre le statut VIP », a déclaré Steeve Marcoux d’Isofor, partenaire de l’événement « L’an prochain, nous allons encore monter d’un cran: la meilleure contribution permettra de jouer avec nul autre que… Happy Gilmore ! »

Pour les amateurs de golf, cela signifie se préparer à une expérience inoubliable : Happy Gilmore, célèbre pour sa force de frappe incroyable et ses méthodes peu orthodoxes, pourrait bien transformer le parcours en véritable spectacle. Les participants doivent s’attendre à des coups de départ qui défient la gravité, des échanges verbaux haut en couleur et, bien sûr, des réactions légendaires lors que la balle ne coopère pas.

« Jouer avec Happy Gilmore, c’est un peu comme participer à un film : on ne sait jamais ce qui va se passer », ajoute Steeve Marcoux.

Happy Gilmore, comme on a pu le voir dans son plus récent film, a eu maille à partir en devenant père monoparental de 5 enfants, ce qui le rend plus que jamais sensible aux études de qualité, la raison pour laquelle il a accepté de soutenir la Fondation du Collège d’Alma. Il a d’ailleurs mis aux enchères deux artefacts et les sommes amassées serviront à financer plus particulièrement l’équipe des Jeannois.

On parle ici de la main de bois originale de son ancien entraineur Chubbs Peterson, et de rien de moins que le fameux putter-hockey de Gilmore.

Les inscriptions pour l’an prochain sont déjà ouvertes, et les amateurs de golf comme de comédie sont invités à préparer leurs plus beaux coups.