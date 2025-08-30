SUIVEZ-NOUS

Samedi, 30 août 2025

Culture

Le Festival d’humour d’Alma démarre en force sous la pluie

Janick Émond
Le 29 août 2025 — Modifié à 23 h 00 min le 29 août 2025
Par Janick Émond - Journaliste

La pluie n’aura pas suffi à gâcher la fête. Le Festival d’humour d’Alma a pris son envol vendredi soir devant une foule de près de 2 000 personnes.

En tête d’affiche, Sam Breton a livré un spectacle haut en énergie, arrachant les rires du début à la fin. La soirée avait été lancée par deux humoristes de la région, Mat Lévesque et Simon Trottier, qui ont su réchauffer l’atmosphère dès les premiers instants.

L’animation de la soirée était confiée à Karen Arsenault, une habituée du festival. Son expérience et son énergie ont contribué à maintenir une atmosphère dynamique tout au long du spectacle.

Le Festival d’humour d’Alma se poursuit samedi soir avec Christine Morency en tête d’affiche.

 

