Le Gawafest de retour à Saint-Nazaire pour une 2e édition festive

Le Gawafest de Saint-Nazaire revient en force ce samedi pour une deuxième édition qui promet d’animer la municipalité. L’événement d’un jour, orchestré par la formation Québec Redneck Bluegrass Project (QRBP), se déroulera sur le terrain de baseball du village et propose une programmation musicale diversifiée.

Dès 15 h, les festivités s’amorceront sur la scène Gawaguine, avec une série de prestations mettant en valeur différents styles musicaux. Louis Bouchard ouvrira le bal à 16 h, suivi de Véranda à 16 h 45 et du duo Deux Pouilles en Cavale à 17 h 30. Le légendaire Mononc Serge prendra ensuite la scène à 18 h 15 pour faire vibrer les festivaliers.

En soirée, l’action se transportera sur le terrain de balle, où le site ouvrira ses portes à 18 h. Les spectateurs pourront y découvrir Orkestar Kriminal à 19 h 30, puis Keith Kouna à 20 h 30. Le groupe hôte, Québec Redneck Bluegrass Project, montera enfin sur scène à 22 h pour un spectacle attendu des amateurs.

Pour les plus festifs, la soirée se prolongera avec l’after au Rondin, déjà complet. Les portes s’ouvriront à 23 h 30, avec les performances d’Angine de Poitrine à 00 h 30 et de Danse avec les loops à 1 h 45, afin de clore la nuit en musique.