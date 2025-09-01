Une finale éclatante pour la 8e édition du Festival d’humour d’Alma

Le Festival d’humour d’Alma s’est conclu en grand, dimanche soir, alors que l’humoriste Dominic Paquet a offert un spectacle qui a attiré près de 2 000 spectateurs au centre-ville.

Animée avec brio par Karen Arseneault, la soirée a débuté avec les prestations de Sam Vigneault et Samuel Lemieux, qui ont assuré une première partie relevée avant de céder la scène à la tête d’affiche. Dominic Paquet a enflammé la foule, mettant un point final mémorable à cette 8e édition.

Durant les trois soirs du festival, les amateurs d’humour ont eu droit à une programmation diversifiée mettant en vedette des humoristes de premier plan. En plus de Dominic Paquet, Christine Morency et Sam Breton figuraient parmi les têtes d’affiche qui ont marqué l’événement.