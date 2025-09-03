Le Groupe LAR vendu à une entreprise de Terrebonne

Le Groupe LAR, entreprise métallurgique dont le cœur des activités se situe à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, a été vendu, hier, au Groupe ADF, entreprise de Terrebonne œuvrant dans le même domaine. Une transaction évaluée au bas mot à 19 M$.

Au bas mot puisque le prix de vente est appelé à croître au courant des prochains jours, plus précisément au moment de « la clôture de la transaction en fonction des ajustements de fonds de roulement », indique Jean-François Boursier, chef de la direction financière du Groupe ADF. Les ajustements de fonds de roulement sont des modifications apportées au prix de vente d'une entreprise, souvent en raison d'une transaction ou d'une évolution des prix des actifs et passifs monétaires.

Selon Jean-François Boursier, le Groupe LAR aurait opté pour la vente totale de ses actions en raison de l’investissement dans un projet récent qui n’aurait pas abouti aux résultats escomptés.

« Il y a environ un an et demi ou deux ans, ils [le Groupe LAR] ont mené un projet dans lequel ils ont eu un peu de difficulté, ce qui s’est traduit par des coûts additionnels et qui a éventuellement mis de la pression sur leur bilan financier. Ça n’a pas empêché la compagnie de continuer ses opérations. La compagnie ne s’est pas non plus mise sous la protection de la Loi sur la faillite ou l’insolvabilité. »

Malgré tout, ces difficultés financières ont poussé le Groupe LAR à explorer les différentes avenues qui s’offraient à elle pour assurer sa pérennité. C’est dans ce contexte que le Groupe LAR a approché le Groupe ADF, au départ à titre d’investisseur potentiel, et ultimement comme acquéreur de l’entreprise.

Gagnant-gagnant

Le rachat de Groupe LAR par Groupe ADF constitue une transaction majeure qui profitera par ailleurs aux deux entités.

« C’est vraiment une acquisition qui profite aux deux entreprises. Pour nous, c’était vraiment que Groupe LAR garde son autonomie et son identité. On garde les activités à Métabetchouan, on garde les employés. Nous étions deux groupes qui partageaient plusieurs points communs, autant en termes de valeurs qu’en ce qui à trait à nos domaines d’activité. »