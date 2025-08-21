La MRC au coeur du développement local, territorial… et régional!

Contenu commandité

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Lors de la dernière séance, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

- Protection des prises d'eau potable (cohortes agricoles)

- Programme d'appui aux collectivités (PAC) du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)

- Renouvellement de l’entente agroalimentaire

Prochain conseil de la MRC: Mardi, 9 septembre à 19h30

FAITES LE PLEIN DE FRAÎCHEUR LOCALE !

La production maraîchère est à son meilleure: fleurs d’ail, camerises, framboises, fraises, herbes fraîches et une foule d’autres produits sont enfin disponibles dans un kiosque près de chez moi.

Saviez-vous que nos producteurs locaux sont de véritables piliers de l’économie régionale? En plus d’offrir des produits diversifiés et savoureux, ils soutiennent des emplois, font vivre nos communautés et contribuent à la vitalité de notre milieu.

En achetant local, vous contribuez directement à la prospérité de notre territoire, tout en savourant des produits frais et de qualité.

LA MRC, C'EST SAINT-BRUNO !

Située en plein cœur du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Municipalité de Saint-Bruno est un véritable havre de paix. Grâce à sa proximité avec les centres urbains d'Alma et de Saguenay, le village combine parfaitement le charme du milieu rural avec l’accès facile aux services urbains.

Un territoire propice à l’agriculture

Grâce à ses vastes terres agricoles, le village soutient plusieurs producteurs locaux passionnés qui cultivent des produits de qualité. Des champs verdoyants aux cultures diversifiées, la municipalité bénéficie d’un terroir exceptionnel qui nourrit ses habitants et sa communauté.

Bien vivre au coeur de la région

Saint-Bruno se distingue par un large choix d'activités sportives, par son impressionnant parc de logements récents, ainsi que par l’accessibilité de commerces et services variés qui caractérisent bien sa vitalité socio-économique. Signe de cette vitalité: toute la région se rassemble à Saint-Bruno pour la Mai-ga-Vente, une véritable tradition depuis 25 ans.

Saviez-vous que?

Depuis les dix dernières années, c'est plus de 200 familles qui ont choisi de s’y installer et d’y élever leurs enfants.

