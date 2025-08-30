Début officiel des travaux en novembre 2073

C’est une victoire retentissante pour la prospérité de la bureaucratie québécoise puisque le ministère des transports a annoncé le début officiel des travaux du prolongement de l’autoroute Alma-La Baie. Un tracé définitif a été approuvé et les pourparlers pourront ensuite possiblement être entamés pour décider d’une date approximative d’un hypothétique début des travaux d’ici 50 ans, peut-être.

Rejoint par l’équipe du Petit Écho de la Décharge la semaine dernière, le ministère des Transports, de la mobilité durable, des changements climatiques et des cabanes à oiseaux a en effet confirmé que cette saga pourra réellement se continuer, au grand plaisir des amateurs de bureaucratie.

Le ministère a également dévoilé que c’est le tracé #458 qui a été retenu. Ce tracé révolutionnaire consistera en une ligne parfaitement droite entre La Baie et Alma, composée d’une série de ponts routiers. « On a tenté de savoir pourquoi les 457 tracés précédents ne convenaient à personne. En fait ce sont tous ces contournements proposés qui faisaient en sorte que ce ne serait jamais équitable et profitable pour personne. On s’est donc dit « Ah pis d’la marde ! ». Avec ce tracé, on ne vient aucunement toucher à la forêt ou à des terres agricoles. En fait, on évite totalement le village de St-Bruno en passant directement par-dessus. Pas de chicane ! »

Questionné par une émeute de St-Brunois en colère suite au dévoilement de ce tracé qui plongera à jamais le village dans les ténèbres, la ministre se fait rassurant. « Oui c’est sûr qu’il y aura un peu d’ombre dans une petite zone (environ 3/4 du village) mais avec les effets des changements climatiques qui ne feront qu’augmenter au fil des décennies, vous serez bien contents d’avoir de l’ombre. Les énormes piliers permettront également de réduire le vent dans cette zone. On appelle ça tuer une pierre avec deux coups. »

Également questionné à savoir pourquoi un autre 50 ans sera nécessaire avant de voir ne serait-ce que l’ombre de la pelle qu’on décidera d’employer pour la première pelletée de terre, la ministre expliqua que de nombreux facteurs et autres employés postaux entraient en compte. « Oui la plupart d’entre vous ne verront pas la complétion de ce projet de leur vivant. Mais il faut prendre en compte que cette estimation est calculée selon les projections des prochains gouvernements en place. C’est bien sûr que si la CAQ ne passe pas aux prochaines élections, il faudra ajouter un autre 10-15 ans. Mais je ne m’en fais pas trop pour la brave population du Saguenay-Lac-St-Jean. Ça fait depuis 1960 que le projet est en discussion, un 50 ans de plus ou de moins, qu’est-ce que ça change?»

Au moment d’écrire ces lignes, la ministre venait de faire parvenir un nouveau communiqué de presse sur l’annulation du projet et la proposition de 4 nouveaux tracés potentiels.