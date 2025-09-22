Lac-Saint-Jean : là où vos événements deviennent inoubliables

Contenu commandité

Organiser un congrès, un tournoi ou une rencontre d’affaires… ça peut vite devenir un casse-tête. Mais au Lac-Saint-Jean, c’est tout le contraire : c’est l’occasion de vivre une expérience qui dépasse largement les attentes. Grâce au Bureau des congrès Lac-Saint-Jean, vous gagnez du temps, vous économisez de l’énergie et surtout, vous transformez un événement en un souvenir marquant.

Votre allié clé en main

Le Bureau des congrès, c’est bien plus qu’un service-conseil. C’est une équipe qui trouve les meilleures salles, simplifie la logistique, coordonne le transport et connecte les organisateurs avec les bons partenaires.

« Notre rôle, c’est d’être la passerelle entre les organisateurs et les infrastructures événementielles. Grâce à nous, tout va plus vite : demandes de soumissions, informations, réservations… on simplifie vraiment le processus », souligne Haritra Rajaonarivao, conseiller en tourisme d’affaires et sportif.

Résultat : les organisateurs gagnent un bras droit stratégique, pendant qu’ils se concentrent sur ce qui compte vraiment – leurs participants et leurs objectifs.

Une destination qui se démarque

Ce qui séduit les organisateurs, c’est aussi la région elle-même. On y retrouve des infrastructures capables d’accueillir aussi bien un congrès que des compétitions sportives.

« Ici, les infrastructures s’adaptent à tous les types d’événements. Du Congrès des évêques du Québec à l’Ermitage Saint-Antoine jusqu’à la Coupe Québec de vélo de montagne au Mont Lac-Vert », explique Haritra Rajaonarivao.

Et au-delà des installations, c’est le territoire qui fait la différence. « Ce qui distingue le Lac-Saint-Jean pour accueillir un événement ou un congrès, c’est bien sûr le lac, mais aussi l’accueil chaleureux des Jeannois et le rapport qualité-prix incomparable par rapport aux grands centres », ajoute-t-il.

Un décor naturel spectaculaire, une hospitalité reconnue et une expérience distinctive : le cocktail parfait entre affaires et plaisir.

Pourquoi choisir le Lac-Saint-Jean?

Facile d’accès

Rapport qualité-prix imbattable comparé aux grands centres

Une expérience unique qui séduit et fidélise

Plus qu’un événement, une signature

Au Lac-Saint-Jean, vos participants ne vivront pas qu’un congrès : ils repartiront avec une histoire à raconter.

Avec le Bureau des congrès Lac-Saint-Jean, vous misez sur :

Un partenaire de confiance,

Une destination unique,

Et des événements qui marquent les esprits.

« On ne vend pas seulement des salles ou des services : on offre un accompagnement concret qui fait gagner du temps et simplifie la vie des organisateurs. C’est ce qui fait toute la différence », conclut Haritra Rajaonarivao.

Parce qu’ici, au Lac-Saint-Jean, chaque événement est organisé efficacement et avec soin.