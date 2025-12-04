La MRC au coeur du développement local, territorial… et régional!

Contenu commandité

LES DÉCISIONS DE VOTRE MRC | EN BREF

Le saviez-vous?

Le budget de la MRC doit être entériné par le conseil le quatrième mercredi de novembre. Cette séance est pratiquement entièrement consacrée à ce point à l’ordre du jour.

Lors de la dernière séance du conseil, plusieurs sujets clés pour notre territoire ont été abordés :

- Résolution du conseil pour l’adoption des prévisions budgétaires 2026 à la hauteur de 17 019 926$

- Comme nous sommes en année électorale, cette séance fût également l’occasion pour les membres du conseil de procéder à l’élection de la préfecture et de la vice-préfecture, soit M. Louis Ouellet, préfet de la MRC et Mme Sylvie Beaumont, vice-préfète de la MRC.

Prochain conseil de la MRC : mardi le 9 décembre à 19h30

Restez connecté(e) pour ne rien manquer des décisions qui façonnent notre MRC!

PRÉSENTATION DU SERVICE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET VITALITÉ DU MILIEU

L'équipe du service de développement territorial et vitalité du milieu travaille activement pour soutenir nos municipalités et dynamiser notre territoire.



𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐞

• Soutien à des projets municipaux tels que la requalification d’églises

• Animation de comités des secteurs de la MRC

• Organisation de projets structurants pour renforcer la vitalité du territoire



𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞

• Participation à plusieurs tables de concertation : culture, immigration, patrimoine religieux, aînés, saines habitudes de vie et inclusion sociale

• Campagnes de sensibilisation : « 𝐉𝐞𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐩𝐮𝐢𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐭𝐞𝐦𝐩𝐬 » et « 𝐔𝐧 𝐤𝐢𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞 𝐩𝐫𝐞̀𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐞𝐳 𝐦𝐨𝐢 »

• Animation des rencontres des directions générales des municipalités



𝐄𝐧𝐠𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐭𝐞́𝐠𝐢𝐪𝐮𝐞𝐬

• Gestion des ententes culturelles, agroalimentaires et en immigration

• Coordination de la démarche 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ 𝐚𝐦𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐚𝐢̂𝐧𝐞́𝐬 (𝐌𝐀𝐃𝐀)

• Gestion des projets 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 - Transport collectif, politique de développement social, système alimentaire territorial

• Gestion 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐬 𝐫𝐞́𝐠𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐞𝐭 𝐫𝐮𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ - 𝐅𝐑𝐑



Grâce à toutes ces initiatives, notre MRC continue de bâtir un 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗱𝘆𝗻𝗮𝗺𝗶𝗾𝘂𝗲, 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲́ 𝘃𝗲𝗿𝘀 𝗹’𝗮𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿.

𝗟𝗔 𝗠𝗥𝗖, 𝗖’𝗘𝗦𝗧… 𝗔𝗟𝗠𝗔!

Alma, la métropole de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

Avec ses 30 889 habitants (décret de la population 2025, MAMH), Ville d'Alma est la métropole de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Située droit au cœur du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la ville est bordée par le lac Saint-Jean et traversée par la Grande et la Petite Décharge, qui s’unissent pour former la rivière Saguenay.



𝗨𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗹𝗹𝗲 𝘃𝗶𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝘁 𝗮𝗰𝗰𝘂𝗲𝗶𝗹𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲

Reconnue pour sa grande qualité de vie, Alma conjugue nature, services et infrastructures dans un cadre unique : Centre-Ville animé, événements culturels et sportifs toute l’année, et accès direct aux plans d’eau et aux espaces récréatifs.



𝗘́𝘁𝘂𝗱𝗶𝗲𝗿, 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝗻𝗱𝗿𝗲

Alma accueille le Collège d'Alma, plusieurs écoles primaires et secondaires, ainsi que de grandes industries, dont une aluminerie de calibre international et une usine de papier. La ville se distingue aussi par son réseau de PME dynamiques et ses parcs industriels, dont un nouveau parc écoresponsable, au cœur d’un bassin d’emplois diversifiés et d’une communauté tournée vers l’innovation.



