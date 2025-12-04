Culture Almatoise

Contenu commandité

Clément Gosselin est professeur titulaire en génie mécanique et en génie industriel à l’Université Laval, à Québec. Il dirige également le Centre de recherche en robotique, vision et intelligence machine (CeRVIM). Ses travaux ont fait de lui un chercheur de renommée internationale dans le domaine de la robotique.

Précurseur de l’intelligence mécanique, il est notamment à l’origine du concept de sous-actionnement pour les mains robotiques — une innovation utilisée dans des secteurs allant du nucléaire au spatial. Il est un expert en robotique, reconnu pour le développement d’interfaces capables d’interagir physiquement avec les humains.

Lauréat des Prix du Québec 2025, il a reçu le prix Marie-Victorin pour l’ensemble de ses

contributions scientifiques reconnues pour leur impact majeur.

«Un de mes rêves de recherche est de pouvoir concevoir des robots simples qui pourraient être utilisés par tout le monde de façon conviviale, par exemple à la maison. Ces robots n’existent pas encore, mais les multiples avancées de la robotique nous rapprochent pas à pas de cet objectif. En effet, on développe des robots pour le bien de l’humanité, et un chercheur n’a jamais terminé ses travaux, il restera toujours des objectifs et idéaux à poursuivre», indique-t-il.

Originaire d’Alma, M. Gosselin s’est installé à Montréal en 1981 pour entreprendre ses études universitaires à l’Université McGill, où il a obtenu un doctorat en génie mécanique en 1988. Son parcours remarquable en fait une source d’inspiration pour la relève scientifique.