À la découverte du Centre SAGAMIE : résidence, micro-édition et création

Contenu commandité - Campagne Veux-tu sortir avec moi?

Veux-tu sortir avec moi ? est une campagne de Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean qui t’invite à vivre une expérience culturelle à la fois nostalgique et vibrante : danser, chanter, réfléchir, t’émouvoir… et tomber en amour avec les lieux qui font battre le cœur de notre région.

Cette campagne est réalisée en collaboration avec La Vitrine, la plateforme qui t’aide à trouver des sorties culturelles selon tes goûts, tes envies du moment, ta localisation et les personnes qui t’accompagnent.

À Alma, le Centre SAGAMIE occupe une place unique dans le paysage culturel québécois. Spécialisé en image contemporaine, impression numérique et micro-édition, il offre aux artistes un espace de recherche, de création et d’expérimentation sans équivalent. « Notre mission, c’est de soutenir la recherche et d’offrir aux artistes un terrain de jeu qu’ils n’ont pas ailleurs », explique Mathilde Martel-Coutu, codirectrice artistique.

Le Centre accueille chaque année des artistes d’ici et d’ailleurs en résidence. Ces séjours courts et intensifs sont soutenus par une équipe technique chevronnée, favorisant l’exploration de nouvelles approches. « On veut qu’ils osent, qu’ils prennent des risques, qu’ils repoussent les limites de l’image », souligne Mathilde.

Le Centre SAGAMIE joue aussi un rôle majeur dans la circulation de la relève artistique à travers le Québec. Parmi les projets phares, PRÉSENCES occupe une place centrale : un vaste partenariat réunissant sept centres d’artistes partout au Québec. Ensemble, ils ont sélectionné 39 artistes, commissaires et auteurs de la relève pour créer une exposition ou un programme vidéo intégré à leur programmation. SAGAMIE accueille tous ces artistes en résidence préparatoire, puis présente ensuite à Alma l’ensemble des expositions développées chez ses partenaires.

Autre projet structurant : Relier2.0, un programme de micro-édition qui jumelle trois artistes du Saguenay–Lac-Saint-Jean à trois artistes de Montréal, Québec et Gatineau. Ce dialogue entre pratiques et régions mène à des publications originales diffusées dans les centres partenaires.

En plus de son rôle de production, SAGAMIE propose des expositions en continu, renouvelées aux trois mois. Le public peut y découvrir le fruit des résidences, consulter les publications réalisées sur place ou simplement poser des questions — ce qui, selon Mathilde, « fait toujours plaisir, parce que les gens sont curieux et veulent comprendre ce que font les artistes ». Que vous soyez amateur d’art, créatif dans l’âme ou simplement en quête d’une sortie inspirante, le Centre SAGAMIE offre une porte d’entrée accessible et vivante vers l’art actuel.

Pour découvrir les expositions en cours et à venir, il suffit de visiter leur site Web ou de suivre le Centre SAGAMIE sur Facebook et Instagram.

Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean

540, Sacré-Coeur Ouest, 2e étage, suite 8, Alma

Consultez les événements culturels à ne pas manquer en région.